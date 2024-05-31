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Все очень торопились

Все очень торопились

Автор:
31 мая 2024 09:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В подмосковном Одинцове водитель на автомобиле Ниссан Альмера в попытке проскочить светофор на запрещающий сигнал светофора задел девушку-пешехода на пешеходном переходе. Сообщается, что с ней всё хорошо.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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9k
Antonium Час назад
Чувак в красных шортах слева, болел за альмеру
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22k
Robin Hood 37 минут назад
Опять пешеходные бегунки ... И главное как бежит !? Перед автомобилем и не поперек а вдоль
Ссылка www.youtube.com
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1k
DuckTales Час назад
Юркая ...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1540 постов (1562 в горячем)

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