Все очень торопились

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В подмосковном Одинцове водитель на автомобиле Ниссан Альмера в попытке проскочить светофор на запрещающий сигнал светофора задел девушку-пешехода на пешеходном переходе. Сообщается, что с ней всё хорошо.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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