Трёхэтажный "автобус-лимузин" в Пакистане

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В Пакистане ходит как минимум один причудливый автобус с местами "бизнес-класса". Вот как он выглядит.
Индивидуальные двухместные купе расположены в пределах колесной базы. Внутри купе находятся роскошные кожаные кресла, телевизор, телефон для связи с водителем, мини-бар, вентиляторы и огнетушитель и специальная коробка для сменной обуви. По три таких купе располагаются с каждой стороны автобуса.
Похожие удобства и в основном салоне, но там уже придется ехать с остальными, отгородившись шторкой. Так же там отсутствуют мини-бар и телефон.
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