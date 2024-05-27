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Трёхэтажный "автобус-лимузин" в Пакистане

Трёхэтажный "автобус-лимузин" в Пакистане

Автор:
27 мая 2024 07:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Пакистан   автобус   в мире   интересно   роскошь   
1919
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В Пакистане ходит как минимум один причудливый автобус с местами "бизнес-класса". Вот как он выглядит.

Индивидуальные двухместные купе расположены в пределах колесной базы. Внутри купе находятся роскошные кожаные кресла, телевизор, телефон для связи с водителем, мини-бар, вентиляторы и огнетушитель и специальная коробка для сменной обуви. По три таких купе располагаются с каждой стороны автобуса.

Похожие удобства и в основном салоне, но там уже придется ехать с остальными, отгородившись шторкой. Так же там отсутствуют мини-бар и телефон.

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Метки: Видео   Пакистан   автобус   в мире   интересно   роскошь   
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4  комментария
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8k
Echo 2 часа назад
Прикольно. Залез ,расположился такой. Открывается дверь и влетает чемодан - "Охраняй "
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7k
livaneth 2 минуты назад
Зато те, кто в общем салоне могут воспользоваться туалетом, а вип- пассажирам придётся терпеть.
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9k
perekrestok Полчаса назад
Наверное специфика рынка где богачи предпочитают междугородные автобусы. Это как Запорожец с салоном обитым натуральной кожей шишиллы, коваными дисками, низкопрофильной гоночной резиной.
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17k
_Tango_ Полчаса назад
Идеальное решение для свадьбы - молодые со свидетелями между колес, родители на вип-места в салоне, остальные на третий этаж. Еще бочку с пивом прицепить и одно купе в спальню переделать.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3284 поста (3225 в горячем)

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