Трёхэтажный "автобус-лимузин" в Пакистане

Индивидуальные двухместные купе расположены в пределах колесной базы. Внутри купе находятся роскошные кожаные кресла, телевизор, телефон для связи с водителем, мини-бар, вентиляторы и огнетушитель и специальная коробка для сменной обуви. По три таких купе располагаются с каждой стороны автобуса.

Похожие удобства и в основном салоне, но там уже придется ехать с остальными, отгородившись шторкой. Так же там отсутствуют мини-бар и телефон.