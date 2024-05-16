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Прямой наводкой в стену дома

Прямой наводкой в стену дома

Автор:
16 мая 2024 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мопед   питбайк   
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В Каменске-Уральском 29-летний водитель питбайка (спортинвентарь без допуска к дорогам общего пользования) въехал в стену жилого дома. В результате ДТП он получил открытый перелом предплечья и был доставлен в больницу. Он был трезв, но не имел водительского удостоверения категории «А». На него составили протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП за управление мотоциклом без прав, а также по ст. 12.6 КоАП — за управление без мотошлема.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мопед   питбайк   
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10  комментариев
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849
DuckTales Час назад
А на него нужны права?
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9k
Гвоздь Час назад
неудачно уе*ался,
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11k
Билли Час назад
""Он был трезв"" - странно.... обычно мужики на трезвую голову вообще мототехнику боятся и стараются не садится на неё. Всё меняется когда мужик бухой.... он АСС за рулём болида
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459
Dima 2 часа назад
хорошо самоустранился!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1483 поста (1503 в горячем)

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