Прямой наводкой в стену дома

В Каменске-Уральском 29-летний водитель питбайка (спортинвентарь без допуска к дорогам общего пользования) въехал в стену жилого дома. В результате ДТП он получил открытый перелом предплечья и был доставлен в больницу. Он был трезв, но не имел водительского удостоверения категории «А». На него составили протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП за управление мотоциклом без прав, а также по ст. 12.6 КоАП — за управление без мотошлема.

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