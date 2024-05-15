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Даже не упал

Даже не упал

Автор:
15 мая 2024 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   скрылся с места ДТП   
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Вечером 9 мая в Барнауле на развязке Павловский тракт водитель Тойоты Калдины по непонятной причине совершил наезда на мотоциклиста и скрылся с места ДТП. Мотоциклист получил травмы. Сейчас виновника аварии разыскивают.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   скрылся с места ДТП   
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9  комментариев
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62k
dima423 2 часа назад
Повезло мотоциклисту... могли переехать нахер, а тут прям удачно легко отделался...
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Том Сойер 2 часа назад
А байкер не подрезал ли Калдину, водила которой, судя по всему - на дорогу в этот момент не смотрел?
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62k
turyst 2 часа назад
Хм... Такое ощущение, что они немного раньше, дорогу не поделили.

А мотоциклист захотел "в учителя поиграть".
Перед наездом, он вправо перемещался, по наклону видно.
Можно сказать, подрезал.

Так что, хз. Предыстория нужна.
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
А что за байк? Надёжный такой...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1479 постов (1497 в горячем)

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