Даже не упал

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Вечером 9 мая в Барнауле на развязке Павловский тракт водитель Тойоты Калдины по непонятной причине совершил наезда на мотоциклиста и скрылся с места ДТП. Мотоциклист получил травмы. Сейчас виновника аварии разыскивают.
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А мотоциклист захотел "в учителя поиграть".
Перед наездом, он вправо перемещался, по наклону видно.
Можно сказать, подрезал.
Так что, хз. Предыстория нужна.