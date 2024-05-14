Его заказал Гитлер и хотели скопировать в СССР: любопытные факты о легендарном автомобиле Фольксваген-«Жук»

Зато гражданскую машину успешно поставили на конвейер уже в декабре 1945-го года. Английские инженеры на оказавшейся в британской зоне оккупации вольфсбургском заводе Volkswagen тогда выпустили 55 первых этих нехитрых машинок. Просто немного, что называется, напильником допилив.

Тогда же автомобиль получил уже свое международное английское название - the Beetle ("Жук").

Изначально автомобиль покупали лишь расквартированные в западной Германии английские военные. Продавать гражданским лицам в Германии и за ее пределами «Жука» начали лишь после 1949-го года.