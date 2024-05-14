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Его заказал Гитлер и хотели скопировать в СССР: любопытные факты о легендарном автомобиле Фольксваген-«Жук»

Его заказал Гитлер и хотели скопировать в СССР: любопытные факты о легендарном автомобиле Фольксваген-«Жук»

Автор:
14 мая 2024 09:29
Сообщество : Автомир
Метки: Фольксваген-Жук   авто   жук   машина   факты   фольксваген   
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Официально название автомобиля этого немецкое звучит как Volkswagen Käfer - Фольксваген-Жук. А разработать и начать производство этого «народного автомобиля» велел едва придя к власти еще в 1934-м году фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер.

Гитлер с помощью создания «Народного автомобиля» (точный перевод слова Volksvagen) надеялся показать, как же прельстиво да прелюбовно немцам под его диктатурой живется обычному люду. Мол, каждый «истинный ариец» может себе машину купить, чтоб по новым автобанам мчать - пусть и вот такую простую.

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Говорят, что пару первых набросков внешнего вида нового заднемоторного автомобиля лично ефрейтор Адик набросал. И зваться должен был автомобиль изначально Kraft durch Freude (KdF-Wagen) - автомобиль «Сила через радость». От наименования соответствующего нацистского общества, взявшего на себя заботы о «правильном отдыхе» населения Третьего рейха.

Автомобиль разработал знаменитый германский конструктор Фердинанд Порше, тот самый, что потом «Тигерфатером» стал - создателем тяжелого танка «Тигр».

Одной из фишек машинки являлась ее крайне низкая цена - всего около 1000 рейхсмарок (примерно 400 тысяч нынешних российских рублей). То бишь, около восьми средних ЗП среднего немецкого рабочего конца 1930-х годов. Тем более, что платить можно было в рассрочку - всего 5 марок ежемесячно.

Впрочем, при нацистах запустить «Жука» в Германии в производство так и не успели - из-за разразившейся осенью 1939-го года второй мировой. Хотя гитлеровцы уже успели построить под машинку целый завод в городе Вольфсбург и даже запустили рекламную компанию. На автомобиль предзаказ успело внести уже 330 тысяч человек - уверен, понятно, с чем все заказчики остались.

Предприятие в войну приспособили под производство созданных на его основе «Жука» армейские вездеходов Kübelwagen. Трудились тут около 15 тысяч цвангарбайтеров: военнопленные плюс угнанные с востока рабочие, в том числе польские и советские женщины.

Зато гражданскую машину успешно поставили на конвейер уже в декабре 1945-го года. Английские инженеры на оказавшейся в британской зоне оккупации вольфсбургском заводе Volkswagen тогда выпустили 55 первых этих нехитрых машинок. Просто немного, что называется, напильником допилив.

Тогда же автомобиль получил уже свое международное английское название - the Beetle ("Жук").

Изначально автомобиль покупали лишь расквартированные в западной Германии английские военные. Продавать гражданским лицам в Германии и за ее пределами «Жука» начали лишь после 1949-го года.

Автомобиль брал своими недорогой ценой, индивидуальностью, забавными округлыми формами и легкостью в ремонте - журналисты шутили, что починить «Жука» даже юная школьница своей пилкой для ногтей сумеет.

Впрочем, было за что «Жука» и покритиковать. Например, за медлительность, слабый мотор, неустойчивость в движении.

По одной из версий, та самая группа Джона Леннона и Пола Маккартни себя нарекла the Beatles, в том числе, с оглядкой на крайне распространенную в начале 1960-х машину Volkswagen Beetle.

Популярнейший западногерманский автомобиль в 1960-е годы добрался и до дорог нашего старого-доброго СССР. Юркие шустрые машинки привозили из загранок соответствующие работники. Самого «Жука» даже как-то хотели скопировать и начать производить в наших палестинах - под названием «Колхозник».

«Жук» оказался одним из самых популярных машин за всю историю мирового автомобилестроения. Серийно выпускался с 1945-го по 2003-й гг: в Германии и Латинской Америке. Выпущен был всего около 21,5 млн этих машинок. Последний сошел с конвейера в Мексике в 2003-м.

Автомобиль вполне себе выпускался и как кабриолет:

В 1998-2010 гг Volkswagen производил новую версию автомобиля - New Beetle. Переднеприводную и с двигателем уже впереди.

Сейчас все чаще ходят слухи о запуске компанией Volkswagen уже третьего автомобиля с кузовом по мотивам старого-доброго «Жука». Появились даже изображения такой машины, в том числе, в электрическом варианте. Однако немецкий автогигант пока утверждает, что мол, категорически не собирается снова «Жука» на конвейер возвращать.

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Метки: Фольксваген-Жук   авто   жук   машина   факты   фольксваген   
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772
DuckTales 2 часа назад
Жучек прекрасен
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11k
vasilykopkov 7 минут назад
Резануло: "Автомобиль брал своими недорогой ценой..."
Цена не может быть дорогой или дешёвой, она вообще не продаётся.
Цена может быть, например, низкой, высокой, адекватной и т.д.
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2k
Tony Полчаса назад
мда... автор совсем не изучил тему, прежде, чем данный опус выбросить...

Гитлер сделал наброски, а Порш разработал - уже тут можно смеяться в голос))) первый вывод "писатель" сделал на основе того, что он поступал в художественное училище, а второй - на том, о чем говорят все...

Вообще, Жук - это слизанный, даже спи...нный проек автомобиля от чешской Татры! И если немножко погуглить, это легко найти. Боле того, Фолькс уже после запуска Жука выплатил очень несимволичные отступные чехам, когда удалось доказать факт данного мошенничества...

Так что, учимся пользоваться источниками, перед тем, как популистские статейки писать...
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25k
sanchesS80 41 минуту назад
Лучше бы Жука скопировали, вместо Фиата-500, когда делали Запорожец первый.
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13k
butata Час назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
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