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Автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе

Автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе

Автор:
13 мая 2024 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Сегодня утром в Казани на улице Дубравной водитель легкового автомобиля сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу - сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Пострадавшую немедленно доставили в больницу. Состояние её здоровья пока остается неизвестным.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Водитель виноват, без вопросов. Но неужели детей больше не учат как переходить дорогу? Посмотри по сторонам там, оцени расстояние до приближающихся автомобилей? Ведь шла напролом.
Водителю то что? Уголовка и ремонт автомобиля? Плюс выплаты по суду. А здоровье кто вернет? Оно не железное.
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8k
Neo Полминуты назад
Тачка против солнца едет, водила ослеплен, а пешеход знает, что у него преимущество. Результат предсказуем.
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8k
diman02 2 часа назад
Сука , даже не тормозил .
А она не научена смотреть по сторонам на переходах .
Жаль ...
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4k
kuchipachi 2 часа назад
Светло, все просматривается отлично, ребёнок идёт не меняя ни траекторию, ни скорость... Казалось бы, смотри водитель авто на дорогу и не будет никаких проблем... Но нет. Зачем же смотреть на дорогу? Лучше повтыкать в телефон или помечтать о чем нибудь
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1466 постов (1486 в горячем)

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