Автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе

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Сегодня утром в Казани на улице Дубравной водитель легкового автомобиля сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу - сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Пострадавшую немедленно доставили в больницу. Состояние её здоровья пока остается неизвестным.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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Водителю то что? Уголовка и ремонт автомобиля? Плюс выплаты по суду. А здоровье кто вернет? Оно не железное.
А она не научена смотреть по сторонам на переходах .
Жаль ...
А пешеходный переход в тени.