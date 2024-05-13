Автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе

Сегодня утром в Казани на улице Дубравной водитель легкового автомобиля сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу - сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Пострадавшую немедленно доставили в больницу. Состояние её здоровья пока остается неизвестным.

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