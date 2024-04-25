"Что будет если наехать на канализационный люк"

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В Абакане 47-летняя женщина за рулём автомобиля Хонда Фит наехала на канализационный люк. В результате аварии пострадали двое детей 10 и 11 лет, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности.
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Ничего не будет, если люк исправен. А вот если он открыт или повреждён, то ничего хорошего точно не будет.