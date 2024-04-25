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Что будет если наехать на канализационный люк

Что будет если наехать на канализационный люк

Автор:
25 апреля 2024 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Абакане 47-летняя женщина за рулём автомобиля Хонда Фит наехала на канализационный люк. В результате аварии пострадали двое детей 10 и 11 лет, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности.
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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Провокатор Час назад
Даже не знаю, кто "лучше" дептранс или эти разместившие один значок.
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138
ya da 20 минут назад
Видно же что люк открыт, накой хер ты на него прямой наводкой едешь, тп
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9k
Chukcha_pisatel 24 минуты назад
Название не совсем корректно, правильнее: "Что будет, если не пристёгивать детей"
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33k
Юрьевич Полчаса назад
"Что будет если наехать на канализационный люк"
Ничего не будет, если люк исправен. А вот если он открыт или повреждён, то ничего хорошего точно не будет.
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50k
Максим Т. Час назад
А вот не было бы прицела на экране, может и не случилось бы ничего...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1405 постов (1423 в горячем)

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