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Сообщество Аварии
Дальнобой
Надо было с разгона
Автор:
Дальнобой
24 апреля 2024 11:04
Сообщество :
Аварии
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ДТП
Женщина за рулём
аварии
авто
авто аварии
автомир
автомобили
машина
2284
1
1
Финал истории остался за кадром. Надеюсь у водителя всё получилось :)
0
Финал истории остался за кадром. Надеюсь у водителя всё получилось :)
2024-04-24T11:04:42+03:00
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10
комментариев
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273
Константин Котов
2 часа назад
Упорство достойно лучшего применения, конечно.
3
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7k
Евгений Д
9 минут назад
Крепкий однако багажник
а водила тупая
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15k
..: Атеист :..
17 минут назад
Капец, ну ок, 1 раз.. с кем не бывает. Забыл что груз. Но мля! не столько же раз! "ой дурак.."
0
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11k
Дмитрий
..: Атеист :..
6 минут назад
Дура...
0
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887
kan35
40 минут назад
По опыту скажу, если машинка не хочет ехать, вместо того, чтобы давить сильнее на газ - лучше выйти и посмотреть куда едешь.
0
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25k
Тигран Саркисян
2 часа назад
А там мозги в наличии наличиствуют , как мля можно забыть что у тебя на крыше два сука велика .
-1
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9k
Андрей
2 часа назад
парень пошёл на зад смотреть. что он там хотел увидеть? :)
-1
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17k
Alex
Андрей
Час назад
Во время последней попытки видно как у одного велосипеда заднее колесо соскочило и щёлкнуло по дверце багажника, то есть в салоне был стук сзади, вот он он и пошёл смотреть.
0
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12k
Ligov
2 часа назад
Первая попытка говорит о забывчивости водителя, вторая и последующие о его тупости.
2
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576
DuckTales
2 часа назад
С первого раза не дошло ?
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Дальнобой
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