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Надо было с разгона

Надо было с разгона

Автор:
24 апреля 2024 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
2284
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Финал истории остался за кадром. Надеюсь у водителя всё получилось :)
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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273
Константин Котов 2 часа назад
Упорство достойно лучшего применения, конечно.
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7k
Евгений Д 9 минут назад
Крепкий однако багажник
а водила тупая
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15k
..: Атеист :.. 17 минут назад
Капец, ну ок, 1 раз.. с кем не бывает. Забыл что груз. Но мля! не столько же раз! "ой дурак.."
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887
kan35 40 минут назад
По опыту скажу, если машинка не хочет ехать, вместо того, чтобы давить сильнее на газ - лучше выйти и посмотреть куда едешь.
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25k
Тигран Саркисян 2 часа назад
А там мозги в наличии наличиствуют , как мля можно забыть что у тебя на крыше два сука велика .
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9k
Андрей 2 часа назад
парень пошёл на зад смотреть. что он там хотел увидеть? :)
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12k
Ligov 2 часа назад
Первая попытка говорит о забывчивости водителя, вторая и последующие о его тупости.
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576
DuckTales 2 часа назад
С первого раза не дошло ?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1398 постов (1417 в горячем)

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