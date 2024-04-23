Самые распространённые проблемы китайских автомобилей

Один из самых распространенных дефектов, которым страдают китайские автомобили, связан со сбоями в электронных системах. Это особенно актуально в холодный период из-за низких температур, и в особенности у марки Dongfeng.



Коробки передач автомобилей JAC и Kaiyi, особенно вариаторы, чаще всего подвергаются поломкам. У автомобилей Changan при длительном нахождении в пробке «робот» может выдавать ошибку перегрева или переходить в аварийный режим.



Проблемы с узлами двигателя характерны для автомобилей Chery Tiggo. Если эти проблемы не будут решены своевременно, они могут привести к необходимости проведения капитального ремонта двигателя.



Владельцы китайских автомобилей, в особенности моделей Geely, часто жалуются на низкое качество подвески.



Из-за дорогостоящих комплектующих и их отсутствия на складах, владельцы китайских автомобилей часто сталкиваются с проблемами при кузовном ремонте.