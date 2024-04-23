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Самые распространённые проблемы китайских автомобилей

Самые распространённые проблемы китайских автомобилей

Автор:
23 апреля 2024 15:31
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1944
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Специалисты сети сервисных центров выявили недостатки китайских автомобилей и выделили 5 основных из них.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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26  комментариев
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6k
Денис 2 часа назад
Врут всё, там одна проблема.
Машина китайская.
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16k
куджо Минуту назад
Комменты из серии не владел но осуждаю
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16k
куджо Минуту назад
Про любую марку накидаю такое. Например владельцев немцев, держат за лохов на подписке
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2k
Илья 3 минуты назад
Автор написал - как в лужу пернул. никакой конкретики. "Проблемы с узлами двигателя характерны для автомобилей Chery Tiggo" - вот как раз к двигателям у чери вообще нет вопросов. Ходовка, вариаторы, редукторы - Да, там есть проблемы. но с двигателями все нормально. Китайские машины в РФ - это Лада для китайцоев и у них все это стит в 2 раза дешевле. и качество этих авто как раз на их стоимость в китае. То, что в РФ эти тачки стоят космос - Так надо сказать спасибо таможенной политике РФ, ушедшим брендам...
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9k
Фон Шниппельблох 7 минут назад
Это же как надо убого производить вариаторы, чтобы они стали менее надёжны, чем МКПП или АКПП? Это же ВА-РИ-А-ТОР. Если напрячься хотя бы так же, как при производстве МКПП, то они проработают ого-го. Продал недавно Nissan P12 (2006) на вариаторе - 360.000 км. Просто нормально сделан вариатор был. Там частей ломающихся то (если голимые) всего два кольца с подшипниками ценой в 800 руб.
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5k
Subic 8 минут назад
Сразу после войны (WWII) в точности же такие проблемы и отношение было к японским товарам (только-только выходящим на международные рынки), чуть позже к японским авто (и обоснованно - они учились и научились). Потом (лет +10 позже, если к японцам) то же самое происходило с корейцами (южными уж, конечно) втч, тоже, с авто. Те и другие подтянулись и научились, сейчас вполне на мировом уровне клепать автомобили (иногда и сильно выше среднего). Если китайцы все будут делать правильно (а мы поможем и помогаем потреблением), а все говорит за это, за "правильно", то лет через десять+ все эти бренды (которые не схлопнутся за это время), скорее всего, займут свою адекватную с производителями из других стран нишу (количество-цены-качество). А "мы" что? Мы ждем эти 10+ лет вылавливая их недоделки и косяки и спонсируем "их" обучение. Так как "свои" оказались слабо обучаемы.
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15k
Antique computer 22 минуты назад
У китайских автомобилей только один недостаток - их нет.
Подделок под авто - навалом. Автомобилей нет ни одного.
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2k
ya_pavel Полчаса назад
Ровно год моему Джолику. До этого был Солярис. Даже не считая электроники Хавал лучше, лучше рулится, лучше держит дорогу, более резвый, более просторный, материалы интерьера приятней. Ну и всякие круизы, датчики и т.п. работают исправно и корректно. Минусы есть у всех автомобилей и японских и немецких.
Вопрос лишь в долговечности. Мы не знаем насколько всё надежно и сколько будет служить. Солярис смог за 11 лет проехать 150 тысяч без серьёзных поломок (хотя косяки были и подводил пару раз не слабо), надеюсь китаец тоже сможет, но не факт.
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
"недостатки китайских автомобилей"

только один, в том что это китайский автомобиль..
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1k
Exciter 39 минут назад
У китайских автомобилей есть один плюс , у них ВСЕ детали оригинальные!
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9k
Ysik Час назад
Ох, как же мне вспоминается мой прекрасный Фольц испанской сборки. Каждое ТО в нем отваливалось что-то новое. Сопливит прокладка датчика, не беда, поправим. Перестало блокироваться кресло на салазках, ну так бывает. На морозе задняя подвеска стонала, как будто ее кто-то ..... не проблема, значит работает, надо просто подмазывать периодически. Отзывная компания по турбине, ну и ладно, дилер же поправил. Машина два месяца стояла в гараже, ну конечно тормозной диск может расслоится, а что вы хотели, не надо было резко тормозить. Начались морозы -35, ну зачем машине вообще ехать в такую погоду, а помощь на дороге к Вам не поедет, только когда потеплеет, но вы не думайте скорее всего она сама заведется, попозже. Что значит у Вас коррозия на клемах, это просто Вы неправильную контактную смазку нанесли, всмысле это мы нанесли, не может быть.... Из кондея заваняло плесенью, значит помыли машину неправильно, можно же прочистить. Климат отказал на новой машине, ну затянута плохо пробка на трассе хладагента, с кем не бывает. Это не дешевые строительные саморезы на кожухе турбины, а высококлассный немецкий крепеж. За то посмотрите как классно работает ваша DSG, правда если она сломается мы вам не поможем, но у нас они не ломаются. А еще у Вас можно охлаждать воду в бардачке, вот! Сразу по окончанию гарантии продал. Как-то после него, китаец, которого я купил жене, радует побольше.
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36k
Fat Lynx Час назад
Китайский автопром - дорогущее красивое говно, которое ломается сразу после покупки.
Российский автопром - дорогущее унылое говно, которое ломается сразу после покупки.
Выбор очевиден.
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11k
Алексей Час назад
Мы просто еще в самом начале списка проблем,потом все сровняются
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Коробки передач автомобилей JAC и Kaiyi, особенно вариаторы, чаще всего подвергаются поломкам.
"Москвич"=JAC, значит Москвич говно.
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
это намёк на что? автоваз покупать? другого-то нет
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3k
Жирный бот 2 часа назад
ой, а как много запчастей в наличии на складах для "европейцев"))) На большое ТО по сусекам собираю) в одном месте одно, в другом другое, в 3ем - отказ, не удалось доставить)
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Добрый Бабайка
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