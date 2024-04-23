Самые распространённые проблемы китайских автомобилей

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Специалисты сети сервисных центров выявили недостатки китайских автомобилей и выделили 5 основных из них.
Один из самых распространенных дефектов, которым страдают китайские автомобили, связан со сбоями в электронных системах. Это особенно актуально в холодный период из-за низких температур, и в особенности у марки Dongfeng.
Коробки передач автомобилей JAC и Kaiyi, особенно вариаторы, чаще всего подвергаются поломкам. У автомобилей Changan при длительном нахождении в пробке «робот» может выдавать ошибку перегрева или переходить в аварийный режим.
Проблемы с узлами двигателя характерны для автомобилей Chery Tiggo. Если эти проблемы не будут решены своевременно, они могут привести к необходимости проведения капитального ремонта двигателя.
Владельцы китайских автомобилей, в особенности моделей Geely, часто жалуются на низкое качество подвески.
Из-за дорогостоящих комплектующих и их отсутствия на складах, владельцы китайских автомобилей часто сталкиваются с проблемами при кузовном ремонте.
Коробки передач автомобилей JAC и Kaiyi, особенно вариаторы, чаще всего подвергаются поломкам. У автомобилей Changan при длительном нахождении в пробке «робот» может выдавать ошибку перегрева или переходить в аварийный режим.
Проблемы с узлами двигателя характерны для автомобилей Chery Tiggo. Если эти проблемы не будут решены своевременно, они могут привести к необходимости проведения капитального ремонта двигателя.
Владельцы китайских автомобилей, в особенности моделей Geely, часто жалуются на низкое качество подвески.
Из-за дорогостоящих комплектующих и их отсутствия на складах, владельцы китайских автомобилей часто сталкиваются с проблемами при кузовном ремонте.
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Метки: Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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Машина китайская.
Подделок под авто - навалом. Автомобилей нет ни одного.
Вопрос лишь в долговечности. Мы не знаем насколько всё надежно и сколько будет служить. Солярис смог за 11 лет проехать 150 тысяч без серьёзных поломок (хотя косяки были и подводил пару раз не слабо), надеюсь китаец тоже сможет, но не факт.
только один, в том что это китайский автомобиль..
Российский автопром - дорогущее унылое говно, которое ломается сразу после покупки.
Выбор очевиден.
Чувак, ну несерьезно!
Ты по улице пройди, на дорогу посмотри
"Москвич"=JAC, значит Москвич говно.