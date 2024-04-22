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Низко пошёл, видимо к дождю

Низко пошёл, видимо к дождю

Автор:
22 апреля 2024 13:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   хруст   
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"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Тойота мужчина 1958 г.р., двигаясь по ул. Звездова, на пересечении с ул. Шебалдина не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Кавасаки. В результате ДТП водитель мотоцикла мужчина 1987 г.р. с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка", - сообщили по этому поводу в Госавтоинспекции Омской области.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   хруст   
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22  комментария
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Конечно же не оправдываю водителя автомобиля Тойота, но представьте, а если соблюдать скоростной режим, то можно было успеть среагировать и затормозить, избежав ДТП и травм.
Хотя о чём это я! Мотоцикл= свобода и скорость + игнорирование остальных участников дорожного движения.
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3k
Semёn 7 минут назад
Анекдот был такой, отличный я считаю:
Едет мужик на Камазе, посмотрел направо мотоциклист, на лево тоже никого, поехал)...
А в целом, заколебали уроды, между рядники, особенно те ублюдки, что между рядами подгазовывают, чтобы раздвинулись... срать на вас.
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19k
Алекс 17 минут назад
Моя любимая картинка по теме.
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19k
Алекс 18 минут назад
Примечательно что у одного хруста ума хватило не лететь на перекрёсток как в жопу ужаленый. Ум спасает жизнь.
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6k
Отвратительный Мужик 21 минуту назад
Хруст
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1k
Hard.NET Полчаса назад
Накуя так гонять по населённому пункту? Ехал бы в допустимом скоростном диапазоне - успел бы оттормозить. Хоть и по главной - сам себе злой буратино....
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25k
MrGod Час назад
Началось.....ну хоть органы для пересадки нуждающимся будут.
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5k
Максим Макашев Час назад
ну как тут не вспомнить анекдот, когда директор морга звонит директору магазина, торгующего мотоциклами и спрашивает:
- ты сколько сегодня мотоциклов продал?
- шесть штук. А что?
- да у меня рабочий день заканчивается, а двое ещё где то ездят...
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5k
Stas Час назад
Образец того, как двигался мот с нормальной скоростью и мот с ненормальной. Итог: с нормальной скоростью - просто притормозил и даже близко ДТП нет, второй - улетел в проблемы!
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21k
Александр Час назад
Слепошарые на дороге, как обычно.
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1k
surgy 2 часа назад
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8k
tamin 2 часа назад
Хрустики не умеют думать, поэтому их так любят трансплантологи. А ведь если бы ехал с разрешенной скоростью, был бы жив
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12k
MPEG-8 2 часа назад
В таких случаях подходит сравнение пассажирского самолёта и ракеты воздух-воздух, в "лучшем" случаи заметишь в последний момент.
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31k
AzuveR 2 часа назад
Сезон открыт.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1389 постов (1406 в горячем)

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