Низко пошёл, видимо к дождю

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"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Тойота мужчина 1958 г.р., двигаясь по ул. Звездова, на пересечении с ул. Шебалдина не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Кавасаки. В результате ДТП водитель мотоцикла мужчина 1987 г.р. с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка", - сообщили по этому поводу в Госавтоинспекции Омской области.
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Хотя о чём это я! Мотоцикл= свобода и скорость + игнорирование остальных участников дорожного движения.
Едет мужик на Камазе, посмотрел направо мотоциклист, на лево тоже никого, поехал)...
А в целом, заколебали уроды, между рядники, особенно те ублюдки, что между рядами подгазовывают, чтобы раздвинулись... срать на вас.
- ты сколько сегодня мотоциклов продал?
- шесть штук. А что?
- да у меня рабочий день заканчивается, а двое ещё где то ездят...
Пора уже правки в ПДД вносить. Сильно превысил скорость = нет у тебя никакого приоритета ни перед кем.