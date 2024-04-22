Низко пошёл, видимо к дождю

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Тойота мужчина 1958 г.р., двигаясь по ул. Звездова, на пересечении с ул. Шебалдина не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Кавасаки. В результате ДТП водитель мотоцикла мужчина 1987 г.р. с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка", - сообщили по этому поводу в Госавтоинспекции Омской области.

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