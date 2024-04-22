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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1371 пост • 58 подписчиков подписаться
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В Тюмени шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот убегал от бродячей собаки

В Тюмени шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот убегал от бродячей собаки

Автор:
22 апреля 2024 12:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Тюмень   авто   мальчик   напугала   сбили   собака   
1989
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Ребёнок гулял во дворе с родителем и другом, однако в какой-то момент остался без присмотра. За мальчиком погналась бродячая собака, и он выбежал на дорогу, где его сбил автомобиль. За рулем находился 23-летний водитель.

К счастью, малыш выжил, но получил травму ноги.

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Метки: Видео   Тюмень   авто   мальчик   напугала   сбили   собака   
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8  комментариев
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30k
Serg2001 2 часа назад
А где его родители? Почему он один по улице бегает?
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18
truten Serg2001 Час назад
Ребёнку 6 лет который посещает первый класс и уже самостоятельно должен уметь переходить проезжую часть, тут больше вопросов к Администрации, почему бездомные собаки бегают по улицам Города.
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8k
Vladimir 24 минуты назад
Да. От судьбы не убежишь.
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Мне раз под колёса пацан прыгнул, собаки испугался. Я еле затормозил.. хорошо дело было недалеко от перекрестка, я после поворота скорость не набрал.
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591
tokol Час назад
Цыган наверное, с[мат].ил еду у собаки и убёг
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3398 постов (3101 в горячем)

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