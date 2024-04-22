В Тюмени шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот убегал от бродячей собаки

1989
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Ребёнок гулял во дворе с родителем и другом, однако в какой-то момент остался без присмотра. За мальчиком погналась бродячая собака, и он выбежал на дорогу, где его сбил автомобиль. За рулем находился 23-летний водитель.
К счастью, малыш выжил, но получил травму ноги.
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