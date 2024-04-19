Юный водитель питбайка попал в ДТП

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В Кашире несовершеннолетние водитель и пассажир питбайка влетели в поворачивающий автомобиль. Оба получили различные травмы и были доставлены в больницу.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина питбайк
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