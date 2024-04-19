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Юный водитель питбайка попал в ДТП

Юный водитель питбайка попал в ДТП

Автор:
19 апреля 2024 09:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   питбайк   
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В Кашире несовершеннолетние водитель и пассажир питбайка влетели в поворачивающий автомобиль. Оба получили различные травмы и были доставлены в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   питбайк   
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Serg2001 Час назад
Питбайк... Еще одно новое слово
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Robin Hood 47 минут назад
Хрустики
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1382 поста (1401 в горячем)

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