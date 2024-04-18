Позлорадствуем? Гонщинк на апельсиновом Порше да по обочине

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Водитель спортивного немецкого автомобиля Порше, чтобы выделяться на фоне всех остальных, окрасил свой автомобиль в оранжевый цвет, а чтобы совсем не оставалось сомнений в его ориентации - даже при пустой трассе гоняет по обочине. Правда длилось это не долго и, к сожалению, пострадали невиновные. Снято где-то на трассе Кисловодск — Минеральные воды.
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Долго пытался понять что ими движет. Понял.
Оба голодранцы из бедно-нищих семей...муж сумел уйти за уровень среднего класса. Считают окружающих быдлом нищим!)) А у них ренндж ровер новый - херли!)