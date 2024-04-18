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Позлорадствуем? Гонщинк на апельсиновом Порше да по обочине

Позлорадствуем? Гонщинк на апельсиновом Порше да по обочине

Автор:
18 апреля 2024 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: Porsche   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   обочечник   
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Водитель спортивного немецкого автомобиля Порше, чтобы выделяться на фоне всех остальных, окрасил свой автомобиль в оранжевый цвет, а чтобы совсем не оставалось сомнений в его ориентации - даже при пустой трассе гоняет по обочине. Правда длилось это не долго и, к сожалению, пострадали невиновные. Снято где-то на трассе Кисловодск — Минеральные воды.
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Метки: Porsche   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   обочечник   
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9  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Над чем злорадствовать? Сколько людей из-за его действий попали на ремонт и сколько невинные люди потеряют времени? Дурак обыкновенный.
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3k
STRiX 42 минуты назад
Вот что движет этими тварями скажите? На.х.у.я. эти е.б.а.н.ы.е. мрази так делают, неужели в том месте куда он еду пихает вообще нет ни одной извилины? Столько раз мне с обочины камни летели, а пыль... когда-нибудь точно не сдержусь, догоню одного из этих ублюдков и все е.б.а.л.о. в кашу расхерачу. Раз.е.б.и.те.с.ь. вы все ху.е.с.о.с.ы об столбы б.л.я.д.и с летальным исходом, чтоб людям жилось спокойнее.
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235
Алексей Давыдов STRiX Полчаса назад
Есть у меня такие знакомые, семейная пара...
Долго пытался понять что ими движет. Понял.
Оба голодранцы из бедно-нищих семей...муж сумел уйти за уровень среднего класса. Считают окружающих быдлом нищим!)) А у них ренндж ровер новый - херли!)
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393k
Алексей 46 минут назад
д.о.л.б.о.ё.б апельсиновый
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21k
anpetrof 52 минуты назад
Дорога свободна! Зачем по обочине?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1379 постов (1395 в горячем)

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