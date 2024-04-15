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Светофор сбил пешехода

Светофор сбил пешехода

Автор:
15 апреля 2024 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Краснодаре женщина стояла на тротуаре в ожидании перехода дороги, а ей на голову упал столб со светофором. Врачи после обследования отпустили лечиться домой.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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6  комментариев
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20k
Алексей 2 часа назад
Знак с шеста снять, а вместо него посадить дорожников которые его устанавливали
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7k
livaneth Час назад
Меня всегда учили: "не смотри на светофор, смотри на автомобили, ещё ни один светофор никого не сбил". Сегодня свершилось! Мир изменился.
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11k
Vacony 2 часа назад
однако... нежданчик..
у тетки в черном реакция мангуста... )
а парень что бежал через всю дрогу красавчик...
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79k
Viktor 2 часа назад
Конкретно шмякнуло, тётка крепкая оказалась!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1360 постов (1376 в горячем)

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