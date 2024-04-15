Светофор сбил пешехода

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В Краснодаре женщина стояла на тротуаре в ожидании перехода дороги, а ей на голову упал столб со светофором. Врачи после обследования отпустили лечиться домой.
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