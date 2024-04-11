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Все "молодцы". Научили и научились

Все "молодцы". Научили и научились

Автор:
11 апреля 2024 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   учитель   
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Москва, МКАД. Искать смысл в происходящем на этом видео - бесполезно.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   учитель   
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Том Сойер 41 минуту назад
Вангую - за рулём такси был ценный иностранный специалист, который ещё пару недель назад на ишаке ездил в своём кишлаке ездил....
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1342 поста (1362 в горячем)

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