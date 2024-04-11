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Дальнобой
Все "молодцы". Научили и научились
Автор:
Дальнобой
11 апреля 2024 10:48
Сообщество :
Аварии
Метки:
Видео
ДТП
МКАД
аварии
авто
авто аварии
автомир
автомобили
идиот
машина
учитель
915
1
1
Москва, МКАД. Искать смысл в происходящем на этом видео - бесполезно.
0
Москва, МКАД. Искать смысл в происходящем на этом видео - бесполезно.
2024-04-11T10:48:10+03:00
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Том Сойер
41 минуту назад
Вангую - за рулём такси был ценный иностранный специалист, который ещё пару недель назад на ишаке ездил в своём кишлаке ездил....
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Дальнобой
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