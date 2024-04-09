Без ДТП. Это же надо было такое исполнить

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Эффектный маневр едва не стал причиной ДТП на КАД. Автомобилисты чудом успели сориентироваться, увидев перед собой практически сцену из фильма «Форсаж».
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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