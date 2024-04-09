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Без ДТП. Это же надо было такое исполнить

Без ДТП. Это же надо было такое исполнить

Автор:
09 апреля 2024 09:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Эффектный маневр едва не стал причиной ДТП на КАД. Автомобилисты чудом успели сориентироваться, увидев перед собой практически сцену из фильма «Форсаж».

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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183
risti 51 минуту назад
по Ладоге шла дорога жизни, по МКАДу дорога смерти
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229
Ли Харви Освальд risti Полчаса назад
Причём здесь МКАД?
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17k
Alex 19 минут назад
Аудюха в крайнем левом его добить пыталась?
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10k
SuperTroll Полчаса назад
Тренировал полицейский разворот?) Ни кого не задело, но обосрались все
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1333 поста (1352 в горячем)

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