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Все электросамокаты в России хотят оснастить чипами и QR-кодами

Все электросамокаты в России хотят оснастить чипами и QR-кодами

Автор:
08 апреля 2024 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   электросамокат   
865
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В России предложили оснастить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) специальными учетными номерами в виде наклеек с QR-кодом и радиочастотными чипами для отслеживания их перемещения.

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Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   электросамокат   
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klklkl 43 минуты назад
Ну оснастят допустим (прокатные и так оснащены). И дальше чё?
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Игорь 3 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
Oт голодa почти теряю cознaние. Oдолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Хоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номер телефонa нa любyю cyммy: +7(952)1336510 (бaлaнc номерa телефонa y оперaторa или по CБП)

Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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23k
Shtoppi 8 минут назад
вот бы еще чипы и qr-коды на самокатах не позволяли всяким альтернативно одаренным на них ездить, а так ...
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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