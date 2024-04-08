Все электросамокаты в России хотят оснастить чипами и QR-кодами

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В России предложили оснастить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) специальными учетными номерами в виде наклеек с QR-кодом и радиочастотными чипами для отслеживания их перемещения.
Депутаты, представители Минтранса, Минпромторга и представители бизнеса в данный момент рассматривают и обсуждают законопроект.
В пояснительной записке к законопроекту указано: «Предлагается размещать уникальный учетный номер СИМ непосредственно на таком транспортном средстве. Учетный номер будет представлять из себя двумерный штрих-код (QR-код)».
В случае одобрения законопроекта, он вступить в законную силу 1 марта 2025 года.
В пояснительной записке к законопроекту указано: «Предлагается размещать уникальный учетный номер СИМ непосредственно на таком транспортном средстве. Учетный номер будет представлять из себя двумерный штрих-код (QR-код)».
В случае одобрения законопроекта, он вступить в законную силу 1 марта 2025 года.
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