Таран полицейской машины пьяным водителем

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Правоохранителям поступила ориентировка о розыске автомобиля ВАЗ-2106. Спустя некоторое время на след вышел сотрудник Госавтоинспекции. Он сообщил, что водитель преследуемой им машины отказывался остановиться и пытался уйти от погони. Был объявлен план "Перехват", дорогу перекрыли. Однако угонщик протаранил полицейское авто и попытался скрыться. Тогда начальник территориального отдела полиции выстрелил два раза по колесам.
В отношении задержанного составили семь административных протоколов и возбудили уголовное дело, сообщила Ирина Волк. Лихач находится под подпиской о невыезде.
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