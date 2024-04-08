Таран полицейской машины пьяным водителем

Правоохранителям поступила ориентировка о розыске автомобиля ВАЗ-2106. Спустя некоторое время на след вышел сотрудник Госавтоинспекции. Он сообщил, что водитель преследуемой им машины отказывался остановиться и пытался уйти от погони. Был объявлен план "Перехват", дорогу перекрыли. Однако угонщик протаранил полицейское авто и попытался скрыться. Тогда начальник территориального отдела полиции выстрелил два раза по колесам.

0 В отношении задержанного составили семь административных протоколов и возбудили уголовное дело, сообщила Ирина Волк. Лихач находится под подпиской о невыезде.