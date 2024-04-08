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Таран полицейской машины пьяным водителем

Таран полицейской машины пьяным водителем

Автор:
08 апреля 2024 12:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
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Правоохранителям поступила ориентировка о розыске автомобиля ВАЗ-2106. Спустя некоторое время на след вышел сотрудник Госавтоинспекции. Он сообщил, что водитель преследуемой им машины отказывался остановиться и пытался уйти от погони. Был объявлен план "Перехват", дорогу перекрыли. Однако угонщик протаранил полицейское авто и попытался скрыться. Тогда начальник территориального отдела полиции выстрелил два раза по колесам.
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Метки: Видео   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
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