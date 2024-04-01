FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12734 поста • 856 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
"Никто ничего не охраняет": генерал МЧС угнал пожарное авто, чтобы проучить подчинённых

"Никто ничего не охраняет": генерал МЧС угнал пожарное авто, чтобы проучить подчинённых

Автор:
01 апреля 2024 11:49
Сообщество : Автомир
Метки: МЧС   Ростовская область   Сергей Филиппов   пожарная часть   проверка   угнал авто   
2584
1
1

Глава ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов приехал с проверкой в Новошахтинск и удивился царящему в пожарной части беспорядку.

Внимание генерал-лейтенантапривлекло пожарное авто, которое стояло незапертым с ключами зажигания внутри. Филиппов, не долго думая, решил машину "угнать".


«Вот приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет, сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть, что делать, вот с такой охраной и с такими людьми», — горько удивляется глава МЧС по Ростовской области.



После этого инцидента в пожарной части началась служебная проверка, результаты которой пока не оглашаются.


По информации в СМИ, Филиппов зашёл на территорию в гражданской одежде. Вход никто не охранял, поэтому генерал без препятствий прошёл к машине и сел в кабину. Официальный комментарий от пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области местным изданиям получить пока не удалось, но по некоторым данным начальника караула и постового, которых не оказалось на месте, уже уволили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: МЧС   Ростовская область   Сергей Филиппов   пожарная часть   проверка   угнал авто   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
11k
Дмитрий 2 часа назад
А чего он в спортивках то? В нерабочее время? Так то угон у товарища!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Stargazer 12 минут назад
Проверка покажет, что он сам и виноват... и ещё на нём уже висит недостача мультов на 10 :)
Ибо нечего тут со своими порядками приезжать в тихое место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
al-lav 14 минут назад
А рыба разве не с головы тухнет?
Откуда у генерала такие подчинённые взялись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 15 минут назад
Полагаю, продолжать дальше платить пожарным и спасателям меньше, чем средним чинушам в районной администрации.
Отличный метод мотивировать людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Сергей 23 минуты назад
Давняя традиция у пожарных, дрыхнуть пока колокол не брякнул. Даже есть старинная народная поговорка : "Спит как пожарная лошадь"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
ГТА Форевер Полчаса назад
За угон генерала посадят ? Ну чтоб эксперимент на 100% был ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
alexis Полчаса назад
А во время «угона» поступил вызов, расчет не выехал и погибли люди.
Кто таких Филипповых в очистку назначает? «Полюбить» личный состав можно тысячами способов, без ущерба службе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Juli Полчаса назад
с 1 апреля?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
alexis Полчаса назад
Надо говорить так: -В Ростове пожарных уважают и кроме гр. Филиппова ни кому не придёт в голову угонять пожарную машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Kladbische 40 минут назад
Ну, надо наверное, Путину начать ходить к ним в гости и потом говорить. Ну не знаю, что делать с этими генералами, з/п у них сотни тысячь рублей в месяц, а в домах живут за миллионы долларов, сколько им за всю жизнь не заработать. Как быть, не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 42 минуты назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич 43 минуты назад
там может на пожар надо срочно выехать - а они катаются, учителя )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
doker 43 минуты назад
Вот скажите - сколько НОРМАЛЬНЫХ граждан угнало пожарных машин? Ни одной.
Вопрос... Нах*я генералами ставят НЕНОРМАЛЬНЫХ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Колорад Час назад
Не понял. В подчиненной ему части бардак, а он не виновный, даже молодец!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сибиряк Час назад
Угон не угон а ситуация с дисциплиной то реально хреновая...
Так скоро бронепоезда угонять начнут прям из дэпо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kucher Час назад
А если он генерал-майор (согласно текста статьи), то на фото вторую звезду ему дорисовали или уже после угона машины присвоили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев Час назад
да не начальника караула надо увольнять - это "пешка", а увольнять надо начальника ПСЧ Новошахтинска
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ron Час назад
в Уставе караульной службы чётко написано, что запрещается проверять несение службы путем тайного проникновения на пост. Догадываетесь, почему? Повезло идиоту )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
39k
Андрей Иванов 2 часа назад
У нас в караулке проверяющий спи.дил (из тех же намерений) рожки к калашу у отдыхающего состава. Командующий дивизии потом ему лично вставил воот такенную клизму с патефонными иголками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Андрей 2 часа назад
Сколько ему за угон авто дадут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1942 поста (1930 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

234504



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Славные попутчики, являющиеся скорее исключением, а не правилом
Славные попутчики, являющиеся скорее исключением, а не правилом
“Это просто несерьёзно”: российские лучники отказались выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна
“Это просто несерьёзно”: российские лучники отказались выступать на Олимпийских играх...
Набирающие популярность в сообществах
Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили
Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили
Частный Канарский остров
Частный Канарский остров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#автомобили#новости#автомир#Россия#Китай#природа
#животные#забавно#машина#ДТП#факты#кот#легенда#война#Девушка
#история#СССР#аварии#милота#авто аварии#мигранты#Индия#собака#подвиг
В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС ударил водителя и обозвал его щенком В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС ударил водителя и обозвал его щенком В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС Спасатели, спешившие на помощь к самоубийце, из-за отказа тормозов наехали на ребенка Спасатели, спешившие на помощь к самоубийце, из-за отказа тормозов наехали на ребенка В Саратове грузовик рухнул с моста на газовую трубу и спровоцировал мощный пожар В Саратове грузовик рухнул с моста на газовую трубу и спровоцировал мощный пожар «Чтобы у него онкологией заболела вся семья»: глава волгоградского МЧС пообещал страшные последствия сотруднику, написавшему на него жалобу в прокуратуру «Чтобы у него онкологией заболела вся семья»: глава волгоградского МЧС пообещал страшные...

На что жалуетесь?

Вернуться