"Никто ничего не охраняет": генерал МЧС угнал пожарное авто, чтобы проучить подчинённых

Глава ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов приехал с проверкой в Новошахтинск и удивился царящему в пожарной части беспорядку.
Внимание генерал-лейтенантапривлекло пожарное авто, которое стояло незапертым с ключами зажигания внутри. Филиппов, не долго думая, решил машину "угнать".
«Вот приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет, сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть, что делать, вот с такой охраной и с такими людьми», — горько удивляется глава МЧС по Ростовской области.
После этого инцидента в пожарной части началась служебная проверка, результаты которой пока не оглашаются.
По информации в СМИ, Филиппов зашёл на территорию в гражданской одежде. Вход никто не охранял, поэтому генерал без препятствий прошёл к машине и сел в кабину. Официальный комментарий от пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области местным изданиям получить пока не удалось, но по некоторым данным начальника караула и постового, которых не оказалось на месте, уже уволили.
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Ибо нечего тут со своими порядками приезжать в тихое место.
Откуда у генерала такие подчинённые взялись?
Отличный метод мотивировать людей
пойдут охранниками на 60 с тем же графиком
У нас бывшим ментам предлагают 30-35. Если с улицы - 20-25. Если сутки через трое - 15 - 20 т. р.
Кто таких Филипповых в очистку назначает? «Полюбить» личный состав можно тысячами способов, без ущерба службе.
Вопрос... Нах*я генералами ставят НЕНОРМАЛЬНЫХ?
Так скоро бронепоезда угонять начнут прям из дэпо
И все такие умные... Даже у полиции и ЧОП нет права просто сразу вломить, если нет вооружённого нападения.
Ты ничего не писал, кроме отсутствия устава, в чем сильно заблуждаешься.
А кем и как работаешь, да какая разница? Я бы не позорился, бравируя "параллельной службой", при отсутствии знаний.
1. Начкар имеет право изъять оружие у любого в карауле. А уж тем более у нарушившего устав.
2. Проверяющий не имеет право прикасаться к оружию в карауле и на посту кроме, как с разрешения начальника караула. Его функции - проверка и только.
3. Отдыхающая смена имеет право снимать ремень с подсумками на время сна.