"Никто ничего не охраняет": генерал МЧС угнал пожарное авто, чтобы проучить подчинённых





После этого инцидента в пожарной части началась служебная проверка, результаты которой пока не оглашаются.





По информации в СМИ, Филиппов зашёл на территорию в гражданской одежде. Вход никто не охранял, поэтому генерал без препятствий прошёл к машине и сел в кабину. Официальный комментарий от пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области местным изданиям получить пока не удалось, но по некоторым данным начальника караула и постового, которых не оказалось на месте, уже уволили.