Как бразильские дальнобойщики защищаются от грабителей?

Хорошо, что на наших дорогах нет разбойников, которые могут вскрыть кузов грузовика прямо на ходу, пользуясь наличием слепой зоны позади фуры. Не то что в далёкой Бразилии! Говорят, там развелось столько грабителей, что водители стали особым образом дорабатывать подвеску своих машин, максимально поднимая заднюю часть кузова. Иногда на 2-2,5 метра!
Такой внешний вид грузовиков получил название "бразильский стиль". Множество мастерских по всей стране предлагают подобный тюнинг.
Зад у фур задирают либо с помощью особого комплекта задних рессор:
Либо устанавливая специальную рамно-каркасную конструкцию, именуемую ламейро, над задней осью.
Поклонники бразильского стиля утверждают, что после доработки фура становится устойчивее и может перевозить больше груза.
Хотя, лично у меня, такие доводы вызывают большие сомнения. Ведь центр тяжести машины поднимается выше, а значит ни о каком повышении устойчивости не может быть и речи. Скорее наоборот!
Другое дело, что грабителям на дорогах добраться до ценного груза в кузове действительно становится гораздо сложнее.
Однако и процесс погрузочно-разгрузочных работ на грузовиках в бразильском стиле тоже усложняется.
Ну что? Как вам бразильские фуры с защитой от грабителей? Понравились?
Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать что лучше увидеть одно видео, чем сотню фотографий. Поэтому в конце прикрепил коротенький ролик:
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- Это наша национальная традиция, ведь ни в одной стране мира не тюнингуют грузовики так, как это делаем мы. Мы простые водители-работяги, у нас денег на покупку спорткара. И поэтому такое вот завышение грузовика - это способ выделиться из общего потока одинаковых грузовиков.