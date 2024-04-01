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Как бразильские дальнобойщики защищаются от грабителей?

Как бразильские дальнобойщики защищаются от грабителей?

Автор:
01 апреля 2024 09:14
Сообщество : Автомир
Метки: авто   бразильские дальнобойщики   водитель   дальнобойщик   защита от грабителей   интересно   мащина   фото   
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Хорошо, что на наших дорогах нет разбойников, которые могут вскрыть кузов грузовика прямо на ходу, пользуясь наличием слепой зоны позади фуры. Не то что в далёкой Бразилии! Говорят, там развелось столько грабителей, что водители стали особым образом дорабатывать подвеску своих машин, максимально поднимая заднюю часть кузова. Иногда на 2-2,5 метра!

Такой внешний вид грузовиков получил название "бразильский стиль". Множество мастерских по всей стране предлагают подобный тюнинг.

Зад у фур задирают либо с помощью особого комплекта задних рессор:

Либо устанавливая специальную рамно-каркасную конструкцию, именуемую ламейро, над задней осью.

Поклонники бразильского стиля утверждают, что после доработки фура становится устойчивее и может перевозить больше груза.

Хотя, лично у меня, такие доводы вызывают большие сомнения. Ведь центр тяжести машины поднимается выше, а значит ни о каком повышении устойчивости не может быть и речи. Скорее наоборот!

Другое дело, что грабителям на дорогах добраться до ценного груза в кузове действительно становится гораздо сложнее.

Однако и процесс погрузочно-разгрузочных работ на грузовиках в бразильском стиле тоже усложняется.

Ну что? Как вам бразильские фуры с защитой от грабителей? Понравились?

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать что лучше увидеть одно видео, чем сотню фотографий. Поэтому в конце прикрепил коротенький ролик:

Источник:

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Метки: авто   бразильские дальнобойщики   водитель   дальнобойщик   защита от грабителей   интересно   мащина   фото   
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6  комментариев
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20k
Дмитрий 16 минут назад
1 апреля на дворе
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8k
Nikolay 5 минут назад
Мой любимый ролик

Ссылка www.youtube.com
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10k
sedoisever 40 минут назад
Я не дальнобойщик, но не проще ли было бы укрепить дополнительно (нарастить) металлом заднюю часть прицепа?
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22k
alexis 46 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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6k
sumrаknn 47 минут назад
поставить растяжку с малым зарядом, камеру за пару тыс руб, объемный датчик за 1 000 руб?
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17k
_Tango_ 56 минут назад
А за чем вы вообще этим занимаетесь?

- Это наша национальная традиция, ведь ни в одной стране мира не тюнингуют грузовики так, как это делаем мы. Мы простые водители-работяги, у нас денег на покупку спорткара. И поэтому такое вот завышение грузовика - это способ выделиться из общего потока одинаковых грузовиков.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2953 поста (2862 в горячем)

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