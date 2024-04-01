Как бразильские дальнобойщики защищаются от грабителей?

Ну что? Как вам бразильские фуры с защитой от грабителей? Понравились?

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать что лучше увидеть одно видео, чем сотню фотографий. Поэтому в конце прикрепил коротенький ролик: