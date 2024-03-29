Верховный суд ошибся - ездить без номеров всё же можно (но не долго)

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Автоюрист Александр Шумский поведал, чем закончилась история с постановлением Верховного суда о запрете передвижения на автомобиле без номеров. Как выясняется, и судьи в мантиях, с гигантским опытом тоже совершают ошибки.
4 судебные инстанции вплоть до Верховного суда указали, что без номеров ездить нельзя, даже на новых авто! В обоснование указали, что ПДД никаких исключений не предусматривают. Но…
В ГИБДД напомнили, что есть ФЗ о «Безопасности дорожного движения», который по правовой иерархии выше ПДД.
Требования, касающиеся государственного учета, не распространяются на транспортные средства, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней. П.3, ст 15. ФЗ о БДД
По всей видимости, об этом законе просто забыли при вынесении судебных решений. Но что теперь делать водителям, которых наказали незаконно? Никто просто так отменять судебные решения не будет.
Своевременное указание Начальника ГИБДД в региональные подразделения было направлено после депутатского запроса Ярослава Нилова.
Но обидно одно: если ошибся водитель – его накажут, а если ошибаются власти, то они все равно накажут водителя ;)
В ГИБДД напомнили, что есть ФЗ о «Безопасности дорожного движения», который по правовой иерархии выше ПДД.
Требования, касающиеся государственного учета, не распространяются на транспортные средства, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней. П.3, ст 15. ФЗ о БДД
По всей видимости, об этом законе просто забыли при вынесении судебных решений. Но что теперь делать водителям, которых наказали незаконно? Никто просто так отменять судебные решения не будет.
Своевременное указание Начальника ГИБДД в региональные подразделения было направлено после депутатского запроса Ярослава Нилова.
Но обидно одно: если ошибся водитель – его накажут, а если ошибаются власти, то они все равно накажут водителя ;)
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Метки: Автомобиль Александр Шумский Верховный Суд ГИБДД ДПС Суд авто закон номера постановка на учёт регистрация штраф
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А теперь, что десять дней можно безнаказанно всякую дичь на дорогах творить?
А я знаю таких, кто месяцами ездит без номеров под этим соусом...