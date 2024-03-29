FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12724 поста • 856 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Верховный суд ошибся - ездить без номеров всё же можно (но не долго)

Верховный суд ошибся - ездить без номеров всё же можно (но не долго)

Автор:
29 марта 2024 12:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Александр Шумский   Верховный Суд   ГИБДД   ДПС   Суд   авто   закон   номера   постановка на учёт   регистрация   штраф   
1193
1
Автоюрист Александр Шумский поведал, чем закончилась история с постановлением Верховного суда о запрете передвижения на автомобиле без номеров. Как выясняется, и судьи в мантиях, с гигантским опытом тоже совершают ошибки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автомобиль   Александр Шумский   Верховный Суд   ГИБДД   ДПС   Суд   авто   закон   номера   постановка на учёт   регистрация   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Юлия Фоксина 23 минуты назад
По мне такая ошибка на уровне верховного суда, лишь показатель уровня компетенции тех кто там работает. Поэтому, чего удивляться решениям судов на региональном уровне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
vasilykopkov 18 минут назад
А я считаю, что суд прав. Раньше хоть транзитники выдавали.
А теперь, что десять дней можно безнаказанно всякую дичь на дорогах творить?
А я знаю таких, кто месяцами ездит без номеров под этим соусом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1151 пост (1143 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27393



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и...
Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных браков с приезжими
Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных...
Набирающие популярность в сообществах
Велосипедные рамы из дерева. Действующее производство во Франции
Велосипедные рамы из дерева. Действующее производство во Франции
Просто московские бассейны под открытым небом⁠⁠
Просто московские бассейны под открытым небом⁠⁠
Теперь он видел все
Теперь он видел все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#Юмор#люди#Россия#Автовсячина#кино#Крокус сити холл#Разное
#животные#автомир#Прикол#интересное#аварии#полиция#собака#кот#забавно#теракт
#в мире#машина#интересно#ДТП#авто аварии#подборка#история#кошка#задержание#Пёс
Теперь он видел все Теперь он видел все Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам Какие штрафы и ограничения ждут водителей с 1 сентября Какие штрафы и ограничения ждут водителей с 1 сентября Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей Если нет фотографии в постановлении, то штраф оплачивать не надо Если нет фотографии в постановлении, то штраф оплачивать не надо ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники

На что жалуетесь?

Вернуться