Срок обжалования штрафа планируют увеличить

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Законопроект, предложенный в Госдуме, предусматривает увеличение срока, в течение которого водители могут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушение ПДД. Сейчас данный срок составляет 10 дней со дня вручения или получения копии постановления об административном правонарушении. Однако, если последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день, то он не переносится на первый рабочий день после него.
Представленный законопроект главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова получил поддержку Правительства РФ.
В пояснительной записке отмечается, что действующая норма КоАП не соответствует принципу разумности, поскольку может приводить к ограничению права на обжалование штрафов в нерабочие дни, например, в новогодние каникулы.
Правительство сообщило, что законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе.
В пояснительной записке отмечается, что действующая норма КоАП не соответствует принципу разумности, поскольку может приводить к ограничению права на обжалование штрафов в нерабочие дни, например, в новогодние каникулы.
Правительство сообщило, что законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе.
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Метки: Автовсячина ГИБДД Госдума ДПС авто автомир автомобили закон машина штраф
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