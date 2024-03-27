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Срок обжалования штрафа планируют увеличить

Срок обжалования штрафа планируют увеличить

Автор:
27 марта 2024 16:26
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   Госдума   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Законопроект, предложенный в Госдуме, предусматривает увеличение срока, в течение которого водители могут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушение ПДД. Сейчас данный срок составляет 10 дней со дня вручения или получения копии постановления об административном правонарушении. Однако, если последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день, то он не переносится на первый рабочий день после него.
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Метки: Автовсячина   ГИБДД   Госдума   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Максим Макашев 48 минут назад
благодетели, матьихтак
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Юрьевич 37 минут назад
Да мля, даже на госуслуги штраф иногда приходит через пару недель после постановления
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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