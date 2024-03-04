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12-летний спринтер врезался в автомобиль

12-летний спринтер врезался в автомобиль

Автор:
04 марта 2024 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Инцидент произошёл в подмосковном Орехово-Зуево. По словам очевидцев шестиклассник госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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10  комментариев
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59k
Мойша 38 минут назад
Так, а виноват будет водила, так как управлял средством повышенной опасности. И пофигу, что у мелкого нет мозгов.
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21k
Shtoppi 9 минут назад
очередной малолетний дол603б, который думал что он бессмертный, но не подозревал что сильно ошибается.
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15k
ron 18 минут назад
Очень плохо, что на переходе.
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156
hasek39 ron 15 минут назад
там светофор водителю зеленый горит, пацан на красный побежал
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4k
Максим Макашев 42 минуты назад
Ну теперь сделал себе спринтер "подарок": всё лето - на костылях
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6k
Трям 50 минут назад
Не доживет он до своего первого секаса...
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1k
Darki 54 минуты назад
Ну пока он в тяжёлом,то можно попытаться ему мозг в голову добавить,так как его там нет,так же как и у его родителей.А водителю на ровном месте стресс
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