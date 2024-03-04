12-летний спринтер врезался в автомобиль

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Инцидент произошёл в подмосковном Орехово-Зуево. По словам очевидцев шестиклассник госпитализирован в тяжелом состоянии.
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