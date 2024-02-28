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25 февраля в Чернушке, Пермский край, на перекрестке улиц Тельмана и Красноармейская водитель автомобиля Киа Оптима пролетел на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Шевроле Нива. В результате ДТП в Ниве пострадали три человека, водитель находится в реанимации.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Редко когда можно увидеть, что от удара машину подкидывает в воздух.
И это в населенном пункте! Еслиб там пешеход был, его бы просто разорвало (было как-то давно такое видео).