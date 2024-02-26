Нежданчик на ночной дороге

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Метки: Видео ДТП Китай аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Хорошо - резина с камерами была и левая фара целая, дополз до Новомосковска, там переночевал в машине - и наутро уже пошёл фары искать, шиномонтаж и так далее.
Дух Мщения снова в пути
Мало того, что не выставил знак впереди (не знаю ОБЯЗАНЫ ЛИ по местным правилам, но вещь жизненно необходимая), так ещё и ДОЖИДАЛСЯ автомобиля (ну не думал же он, что это собака бежит на него со светящимися глазами)
и тут "свой пункт назначания", ибо какой-то бессмертный летит "на крыльях ночи"...
Не дай бог испытать на себе...