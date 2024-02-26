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Нежданчик на ночной дороге

Нежданчик на ночной дороге

Автор:
26 февраля 2024 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Китая. К сожалению, без подробностей. Что стало с водителями остаётся только догадываться.
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Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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17  комментариев
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386
Рома 3 часа назад
Это ваще даун какой-то : видит , что прямо на него прёт машина (а не видеть не мог - машина фарами светит и в темноте видна из далека !!!) и спокойно стоит !
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4k
просто Дмитрий Час назад
Через пару минут......КТО НА НОВЕНЬКОГО?
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154
zuckergut 2 часа назад
Суицидник какой-то, стоит смотрит на машину которая на него едет
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19k
Михаил Гривин 2 часа назад
Ахахаха, я так на море ночью ехал, в 90-е ещё, на копейке, трасса, бетонка, на стыки забил и пру 110 (они на скорости даже меньше ощущаются). Обгоняю камаз с прицепом, на ближнем, что б в зеркала его не слепить - и вдруг куча гравия посреди дороги! при чём на обе полосы. Такая, с полметра высотой. Подпрыгнули мы оба, как на трамплине - и я, и камаз. Колеса квадратные, кирпичи в штанах - тоже, туманки разбил, правую фару - тоже. А у камаза прицеп оторвался и в кювет уехал ))) И главное - ни знаков, никуя. То по ровному асфальту едешь - тебе 40 висит, а тут вообще никаких не обозначили.

Хорошо - резина с камерами была и левая фара целая, дополз до Новомосковска, там переночевал в машине - и наутро уже пошёл фары искать, шиномонтаж и так далее.
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1k
Алексей Matr 2 часа назад
Всё-таки жилеты и знаки аварийной остановки придуманы не просто так....
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7k
Roman 3 часа назад
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21k
Luc72 3 часа назад
Это самоубийца, точно вам говорю

Мало того, что не выставил знак впереди (не знаю ОБЯЗАНЫ ЛИ по местным правилам, но вещь жизненно необходимая), так ещё и ДОЖИДАЛСЯ автомобиля (ну не думал же он, что это собака бежит на него со светящимися глазами)
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36k
Fat Lynx 3 часа назад
Да 100% там месиво на десяток машин...
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2k
Сергей 3 часа назад
ехали как-то по трассе от краснодара в сторону Азовского моря, когда там строили крымский мост. Так там внезапно дорога кончилась XD с ужасом вспоминаю: вот есть полотно дороги и свет и вот его сразу нет и темнота, а фары высвечивают не то грунтовку не то степь, не разобрать. Ехали по приборам считай.
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