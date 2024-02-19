Вышел из тюрьмы и угнал автовоз с новенькими корветами, чтобы добраться до дома

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Вышедший из одной из тюрем Аризоны 23-летний Исайя Уокер, судя по всему, вернётся за решётку после одного дня на свободе. Желая добраться до родного дома, находящегося на расстоянии около 1.2 тысячи километров, Уокер не нашёл ничего лучшего, как угнать автовоз с десятью новыми Chevrolet Corvette.
По данным местной полиции, Исайя Уокер на стоянке большегрузов пытался договориться с водителем автовоза, чтобы тот подбросил его в нужном направлении. Получив отказ, мужчина выбросил водителя из кабины, залез в грузовик и отправился в путь самостоятельно.
Полицейские смогли достаточно быстро идентифицировать автомобиль, но остановить автовоз удалось только после погони. Уокер заявил, что новенькие спорткары не были целью угона — он просто хотел доехать до дома. Однако теперь Исайе предъявят обвинение в похищении сразу 11 автомобилей — десятка «корветов» на сумму более 1 250 000 долларов и самого автовоза.
Полиция особо отмечает, что ни один спорткар из тех, что были угнаны вместе с грузовиком, в погоне не пострадал. Автовоз вернули водителю, и, соответственно, «корветы» продолжили путь к дилерским центрам.
Полицейские смогли достаточно быстро идентифицировать автомобиль, но остановить автовоз удалось только после погони. Уокер заявил, что новенькие спорткары не были целью угона — он просто хотел доехать до дома. Однако теперь Исайе предъявят обвинение в похищении сразу 11 автомобилей — десятка «корветов» на сумму более 1 250 000 долларов и самого автовоза.
Полиция особо отмечает, что ни один спорткар из тех, что были угнаны вместе с грузовиком, в погоне не пострадал. Автовоз вернули водителю, и, соответственно, «корветы» продолжили путь к дилерским центрам.
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