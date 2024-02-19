Вышел из тюрьмы и угнал автовоз с новенькими корветами, чтобы добраться до дома

По данным местной полиции, Исайя Уокер на стоянке большегрузов пытался договориться с водителем автовоза, чтобы тот подбросил его в нужном направлении. Получив отказ, мужчина выбросил водителя из кабины, залез в грузовик и отправился в путь самостоятельно.



Полицейские смогли достаточно быстро идентифицировать автомобиль, но остановить автовоз удалось только после погони. Уокер заявил, что новенькие спорткары не были целью угона — он просто хотел доехать до дома. Однако теперь Исайе предъявят обвинение в похищении сразу 11 автомобилей — десятка «корветов» на сумму более 1 250 000 долларов и самого автовоза.



Полиция особо отмечает, что ни один спорткар из тех, что были угнаны вместе с грузовиком, в погоне не пострадал. Автовоз вернули водителю, и, соответственно, «корветы» продолжили путь к дилерским центрам.