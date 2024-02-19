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Вышел из тюрьмы и угнал автовоз с новенькими корветами, чтобы добраться до дома

Вышел из тюрьмы и угнал автовоз с новенькими корветами, чтобы добраться до дома

Автор:
19 февраля 2024 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Corvette   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   идиот   машина   
1388
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Вышедший из одной из тюрем Аризоны 23-летний Исайя Уокер, судя по всему, вернётся за решётку после одного дня на свободе. Желая добраться до родного дома, находящегося на расстоянии около 1.2 тысячи километров, Уокер не нашёл ничего лучшего, как угнать автовоз с десятью новыми Chevrolet Corvette.

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Метки: Chevrolet   Corvette   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   идиот   машина   
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8  комментариев
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17k
Элитный тигр 4 часа назад
Крутой Уокер
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20k
Alush 2 часа назад
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337
Сеня 2 часа назад
Все Уокеры такие
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27k
Влад 2 часа назад
Интересно, ему засчитают за угон всех машин по отдельному сроку?
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9k
Бритва 3 часа назад
т.е. домой не доехал? жаль, это был бы шик.
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301
Роман 3 часа назад
ставки принимаются?
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14k
кот базилий 4 часа назад
Таких дураков везде хватает - вышел и тут же пошел грабить или воровать.
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