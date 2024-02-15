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Слепых водителей становится всё больше и это пугает

Слепых водителей становится всё больше и это пугает

Автор:
15 февраля 2024 09:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   слепой   
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В Петрозаводске на проспекте Александра Невского 35-летний водитель автомобиля Тойота Калдина совершил наезд на женщину, перевозившую ребенка в санках-коляске. К счастью 25-летняя мама и её годовалый ребенок отделались лишь ушибами. Обоим назначено амбулаторное лечение.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   слепой   
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9  комментариев
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38k
АнтонПолднев Полчаса назад
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25
Dima 11 минут назад
К сожалению до регионов ещё не дошла тенденция адекватного вождения! Если бы дело было, например, в Москве или Питере, уже бы давно все остановились и ждали когда она пройдёт с коляской, при чём первым бы остановился водила на встречной! Тут думаю только ужесточение штрафов поможет и то не факт!
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7k
Alex Полчаса назад
Он дрочил что ли? Баран тупой.
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223
Александр Вьюшков Alex Минуту назад
Авто - калдина, водила - елдина...
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366
Константин Полчаса назад
да тут явно пешеход виноват - прёт, не убедившись, что транспортное средство остановится...
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
Опять Рафик уиноват? Да вы уже достали Рафика! Хватит тут вот это вот всё!
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22k
alexis 36 минут назад
Водитель конечно слепой дятел- без вариантов. Но как можно идти под машину?
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2k
s[po]k 39 минут назад
Тут 1 слепой, а мать курица перед машиной на нерегулируемом переходе вылезла хотя должна была убедиться что пропускают
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