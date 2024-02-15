Слепых водителей становится всё больше и это пугает

В Петрозаводске на проспекте Александра Невского 35-летний водитель автомобиля Тойота Калдина совершил наезд на женщину, перевозившую ребенка в санках-коляске. К счастью 25-летняя мама и её годовалый ребенок отделались лишь ушибами. Обоим назначено амбулаторное лечение.

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