Слепых водителей становится всё больше и это пугает

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В Петрозаводске на проспекте Александра Невского 35-летний водитель автомобиля Тойота Калдина совершил наезд на женщину, перевозившую ребенка в санках-коляске. К счастью 25-летняя мама и её годовалый ребенок отделались лишь ушибами. Обоим назначено амбулаторное лечение.
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