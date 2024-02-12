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Из-за хакерской атаки в Литве перестали работать 30 тысяч электромобилей

Из-за хакерской атаки в Литве перестали работать 30 тысяч электромобилей

Автор:
12 февраля 2024 12:28
Сообщество : Автомир
Метки: Ignitis grupė   Just Evil   Видео   Литва   авто   хакерская атака   хакеры   электрозаправка   электромобили   
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Российские хакеры из группировки Just Evil (экс-KillNet) получили доступ ко всей системе управления госкомпании Ignitis grupė. Результаты налицо.

Хакеры из группировки Just Evil обесточили около 30 тысяч электромобилей в Литве. Получив доступ к системе госкомпании, которая  занимается производством электроэнергии, распределением и предоставлением услуг по всей Прибалтике, Финляндии и Польше, киберспецы отключили пользователей от приложения.


"Компания Ignitis подверглась хакерской атаке. Некоторых пользователей Ignitis ON в воскресенье отключили от приложения, они не могут зарядить свой электромобиль. По сведениям компании, данные пользователей не были украдены, но они не могут воспользоваться услугой зарядки”, - подтвердили СМИ представители компании.

В Ignitis grupė заявляют, что в настоящее время доступ клиентов к Ignitis ON восстанавливается, однако хакеры Just Evil , как следует из сообщений их Телеграм-канала, уверяют, что располагают данными всех клиентов компании. Они планировали опубликовать эти сведения, а также выложить в сеть ключи доступа к ним, после чего навсегда отключить клиентов от возможности заряжать свои авто. И когда в намерения хакеров не поверили, они стали претворять угрозу в жизнь.


Литовские СМИ выдают информацию малыми порциями и аккуратно умалчивают о масштабах ЧП. В частности, количество пострадавших от атаки кикерхакеров в репортаже уменьшили на 10 тысяч человек. Чем закончится эта история, пока не совсем понятно.

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Метки: Ignitis grupė   Just Evil   Видео   Литва   авто   хакерская атака   хакеры   электрозаправка   электромобили   
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10  комментариев
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39k
albedo Час назад
Борьба за экологию в латвии идет при поддержке России.
Все замечательно.
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3k
Daimos 55 секунд назад
Вот так купил автомобиль и думаешь, что он твой. А тебе просто позволяют им пользоваться.
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5k
Наталья 36 минут назад
Разве это не преступление?
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1k
Kra 38 минут назад
Что-то эти электромобили многого требуют...
То розетку им подавай посреди шоссе, то программное обеспечение. На них далеко не уедешь. Как и с электронными сигаретами, зарядный блок сел? Всё! ты больше не куришь, пока розетку не найдешь...
на фиг надо??
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408
mosazer 59 минут назад
Начало про Литву, в конце про Латвию..
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