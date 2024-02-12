Из-за хакерской атаки в Литве перестали работать 30 тысяч электромобилей

"Компания Ignitis подверглась хакерской атаке. Некоторых пользователей Ignitis ON в воскресенье отключили от приложения, они не могут зарядить свой электромобиль. По сведениям компании, данные пользователей не были украдены, но они не могут воспользоваться услугой зарядки”, - подтвердили СМИ представители компании.

В Ignitis grupė заявляют, что в настоящее время доступ клиентов к Ignitis ON восстанавливается, однако хакеры Just Evil , как следует из сообщений их Телеграм-канала, уверяют, что располагают данными всех клиентов компании. Они планировали опубликовать эти сведения, а также выложить в сеть ключи доступа к ним, после чего навсегда отключить клиентов от возможности заряжать свои авто. И когда в намерения хакеров не поверили, они стали претворять угрозу в жизнь.



