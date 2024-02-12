Из-за хакерской атаки в Литве перестали работать 30 тысяч электромобилей

Российские хакеры из группировки Just Evil (экс-KillNet) получили доступ ко всей системе управления госкомпании Ignitis grupė. Результаты налицо.
Хакеры из группировки Just Evil обесточили около 30 тысяч электромобилей в Литве. Получив доступ к системе госкомпании, которая занимается производством электроэнергии, распределением и предоставлением услуг по всей Прибалтике, Финляндии и Польше, киберспецы отключили пользователей от приложения.
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"Компания Ignitis подверглась хакерской атаке. Некоторых пользователей Ignitis ON в воскресенье отключили от приложения, они не могут зарядить свой электромобиль. По сведениям компании, данные пользователей не были украдены, но они не могут воспользоваться услугой зарядки”, - подтвердили СМИ представители компании.
В Ignitis grupė заявляют, что в настоящее время доступ клиентов к Ignitis ON восстанавливается, однако хакеры Just Evil , как следует из сообщений их Телеграм-канала, уверяют, что располагают данными всех клиентов компании. Они планировали опубликовать эти сведения, а также выложить в сеть ключи доступа к ним, после чего навсегда отключить клиентов от возможности заряжать свои авто. И когда в намерения хакеров не поверили, они стали претворять угрозу в жизнь.
Литовские СМИ выдают информацию малыми порциями и аккуратно умалчивают о масштабах ЧП. В частности, количество пострадавших от атаки кикерхакеров в репортаже уменьшили на 10 тысяч человек. Чем закончится эта история, пока не совсем понятно.
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- Куда все летят в такую погоду?
- Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке
- Наказание за проезд на красный нужно ужесточать
- Сел за руль пьяным и разбил десяток автомобилей
- В такой ситуации виноват был бы любой водитель
Все замечательно.
То розетку им подавай посреди шоссе, то программное обеспечение. На них далеко не уедешь. Как и с электронными сигаретами, зарядный блок сел? Всё! ты больше не куришь, пока розетку не найдешь...
на фиг надо??
"...госкомпании, которая занимается производством электроэнергии, распределением и предоставлением услуг по всей Прибалтике, Финляндии и Польше" ©
- Так он болгарин.
- Какая разница?
ПыСы: они очень остро реагируют, если их путаешь.