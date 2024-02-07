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Начальник ГИБДД Каменска-Уральского уволен после публикации видео с ловушкой на светофоре

Начальник ГИБДД Каменска-Уральского уволен после публикации видео с ловушкой на светофоре

Автор:
07 февраля 2024 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   закон   ловушка   машина   штраф   
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Также по данным местных СМИ ещё 10 сотрудников ГИБДД написали заявления об увольнении. Всё произошло после публикации видео, где полицейские задействовали подставного пешехода, который регулярно нажимает на вызывную кнопку пешеходного светофора.

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Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   закон   ловушка   машина   штраф   
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40  комментариев
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14k
ron 7 часов назад
Увольнение - это не наказание.
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15k
Vital Idol 2 часа назад
а афтора-то как подтянули(он снимает улицу), по беспределу?! и как нашли, по окнам вычислили?! и кто он?! режимный объект ул. Кадочникова 11....

Существуют конкретные ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (законодательные акты и приказы) на осуществление фото- и видео фиксации ВНУТРИ отдельных режимных объектов, на которых установлен специальный режим пропуска, в частности:

в зданиях и на объектах правоохранительных органов, МВД, ФСБ, ФСО;

в зданиях судов и на территории исправительных учреждений;

внутри «технологических секторов» вокзалов и аэропортов;

на объектах таможни;

на территории посольств иностранных государств;

на территории воинских частей и военкоматов;

в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы и др.
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861
AlexWoyz 2 часа назад
Каменск-Уральский - город уволенных..
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4k
ProstoBoBka 3 часа назад
"Из-за скользкой дороги водители не успевали остановиться, а сотрудники ДПС выписывали им протоколы 1000 ."

ДПСники пи...ги подставой занимались! Но тут ПП оборудован светофором, а нерегулируемый пешеходный переход. Еще раз ДПСники пид...ги, но водители сами себя наказывали!
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867
Серга 4 часа назад
если мужика уволили- самое время устраиваться в ГИБДД, там как раз с десяток вакансий освободилось
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2k
Дмитрий 4 часа назад
Вот было бы весело, если при увольнении начальников ГИБДД, налоговых, судей проверяли и их родственников на соответствие доходов расходам и имуществу, а лучше устраивали такие проверки на регулярной основе и наказывали по какому-нибудь коэффициенту за каждую копейку, происхождение которой "начальник" не может объяснить... Но я, наверное, что-то невероятное выдумываю, да?
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61
Петр 5 часов назад
Очередные гондольеры
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2M
Иван Кемеров 6 часов назад
Хоть одна позитивная новость сегодня.
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13k
Karelian 6 часов назад
"Из-за скользкой дороги водители не успевали остановиться"
Да они даже и не собирались.
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26k
Михаил Сметанкин 6 часов назад
Че-то странный светофор. У нас такие после нажатия кнопки секунд 10 еще показывают зеленый, потом естественно мигают зеленым, потом желтый и потом уже красный. А тут нажал и сразу красный.
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1k
c3nsor3d 6 часов назад
Вместо того, чтобы за безопасностью следить ... Палочки вонючие!.. На них ещё все штрафы, которые выписали повесить надо было!...
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71
Ли Харви Освальд 6 часов назад
Автора видео то за что? Он же улицу снимал снаружи, а не режимный объект внутри
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402
dm.star2011 Ли Харви Освальд 2 часа назад
просто менты припёрлись к его начальству и "вежливо попросили" упыри сцука!
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24
jeanalezi 6 часов назад
Читал, вроде автора не уволили, выговор влепили.
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8k
Сергей 7 часов назад
Гаишники должны следить за безопасностью движения и заниматься профилактикой нарушений.
Но мы уже привыкли, что чаще они просто штрафуют за нарушения.
А эти еще дальше пошли - начали провоцировать нарушения.
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8k
rutt 7 часов назад
Просто увольнения? А где конфискации имущества? Или раз унитаз не золотой, значит можно не изымать в пользу государства?
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25k
Анатолий Соколов 8 часов назад
есть же хорошие новости ... ещё бы тех, кто светофор "перенастроил" под суд отправить ...
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11k
BarOb 8 часов назад
Совсем не удивляет
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4k
Отвратительный Мужик 8 часов назад
Однозначно заслужим . Отрадно видеть что справедливость восторжествовала .
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24
jeanalezi Отвратительный Мужик 6 часов назад
это не справедливость, по справедливости они должны понести наказание ПО ЗАКОНУ!
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405
mosazer 8 часов назад
Кучно пошли))
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306
Сергей 8 часов назад
Интересно, где работал автор?
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306
Сергей Димка Смола/67 8 часов назад
То есть он своих снимал?
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Дальнобой

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