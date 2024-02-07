Начальник ГИБДД Каменска-Уральского уволен после публикации видео с ловушкой на светофоре

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Также по данным местных СМИ ещё 10 сотрудников ГИБДД написали заявления об увольнении. Всё произошло после публикации видео, где полицейские задействовали подставного пешехода, который регулярно нажимает на вызывную кнопку пешеходного светофора.
Из-за скользкой дороги водители не успевали остановиться, а сотрудники ДПС выписывали им протоколы 1000₽. Если у водителя уже было подобное нарушение – протокол отправлялся в суд, где полагается штраф 5000₽ либо лишение прав на 4-6 месяцев.
Насколько стало известно, автора видео нашли и тоже вынудили уволиться по собственному желанию. Официальная версия – автор работал и снимал на режимном объекте. Неофициальная – месть со стороны уволенных полицейских.
Насколько стало известно, автора видео нашли и тоже вынудили уволиться по собственному желанию. Официальная версия – автор работал и снимал на режимном объекте. Неофициальная – месть со стороны уволенных полицейских.
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Существуют конкретные ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (законодательные акты и приказы) на осуществление фото- и видео фиксации ВНУТРИ отдельных режимных объектов, на которых установлен специальный режим пропуска, в частности:
в зданиях и на объектах правоохранительных органов, МВД, ФСБ, ФСО;
в зданиях судов и на территории исправительных учреждений;
внутри «технологических секторов» вокзалов и аэропортов;
на объектах таможни;
на территории посольств иностранных государств;
на территории воинских частей и военкоматов;
в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы и др.
ДПСники пи...ги подставой занимались! Но тут ПП оборудован светофором, а нерегулируемый пешеходный переход. Еще раз ДПСники пид...ги, но водители сами себя наказывали!
Да они даже и не собирались.
Но мы уже привыкли, что чаще они просто штрафуют за нарушения.
А эти еще дальше пошли - начали провоцировать нарушения.