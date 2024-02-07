Начальник ГИБДД Каменска-Уральского уволен после публикации видео с ловушкой на светофоре

Из-за скользкой дороги водители не успевали остановиться, а сотрудники ДПС выписывали им протоколы 1000₽. Если у водителя уже было подобное нарушение – протокол отправлялся в суд, где полагается штраф 5000₽ либо лишение прав на 4-6 месяцев.



Насколько стало известно, автора видео нашли и тоже вынудили уволиться по собственному желанию. Официальная версия – автор работал и снимал на режимном объекте. Неофициальная – месть со стороны уволенных полицейских.