Предсерийный образец Lotus Esprit 1980 года с активной подвеской выставили на торги

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На аукционе Anglia Car Auctions выставили уникальный экземпляр Lotus Esprit 1980 года выпуска. Это предсерийный образец, на котором испытывали систему активной подвески. Машина прошла полную реставрацию, кроме своего главного элемента. Эксперты оценивают потенциальную стоимость машины от 90 до 120 тысяч фунтов стерлингов (10,3–13,8 миллионов рублей).
Lotus одним из первых применил активную подвеску в Формуле-1. В частности, болид 1983 года использовал гидравлическую подвеску с функцией контроля дорожного просвета. Систему запретили регламентом в 1994 году.
Выставленный на продажу Esprit служил тестовым прототипом для формульной подвески. Акселерометры отслеживали перемещение кузова в каждом из трёх направлений. Насос получал соответствующие команды и подкачивал давление в установленном около каждого колеса гидравлическом поршне.
Согласно официальной информации, Lotus Esprit с уникальной подвеской мог проходить повороты с нулевым креном при боковой перегрузке до 1,5 G. При этом на нём были установлены обычные дорожные шины. Кроме того, у ходовой части была функция наклона кузова внутрь поворота (как при езде на мотоцикле).
Сообщается, что прототип несколько раз буквально спасали от отправки на свалку. В 2015 году он попал к грамотному ценителю. Причём с последнего места хранения суперкар пришлось выносить фактически на руках. После этого он подвергся полной реставрации. Но есть нюанс: уникальную подвеску не восстановили. Это невозможно без проведения всей настроечной и инженерной работы с нуля. А для этого нужны соответствующие заводские специалисты.
Вдобавок к уникальной технике купе окрашено в чёрно-золотой гамме. Аналогичную ливрею в те годы носили болиды Формулы-1 команды Lotus.
Выставленный на продажу Esprit служил тестовым прототипом для формульной подвески. Акселерометры отслеживали перемещение кузова в каждом из трёх направлений. Насос получал соответствующие команды и подкачивал давление в установленном около каждого колеса гидравлическом поршне.
Согласно официальной информации, Lotus Esprit с уникальной подвеской мог проходить повороты с нулевым креном при боковой перегрузке до 1,5 G. При этом на нём были установлены обычные дорожные шины. Кроме того, у ходовой части была функция наклона кузова внутрь поворота (как при езде на мотоцикле).
Сообщается, что прототип несколько раз буквально спасали от отправки на свалку. В 2015 году он попал к грамотному ценителю. Причём с последнего места хранения суперкар пришлось выносить фактически на руках. После этого он подвергся полной реставрации. Но есть нюанс: уникальную подвеску не восстановили. Это невозможно без проведения всей настроечной и инженерной работы с нуля. А для этого нужны соответствующие заводские специалисты.
Вдобавок к уникальной технике купе окрашено в чёрно-золотой гамме. Аналогичную ливрею в те годы носили болиды Формулы-1 команды Lotus.
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