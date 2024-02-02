Предсерийный образец Lotus Esprit 1980 года с активной подвеской выставили на торги

Lotus одним из первых применил активную подвеску в Формуле-1. В частности, болид 1983 года использовал гидравлическую подвеску с функцией контроля дорожного просвета. Систему запретили регламентом в 1994 году.



Выставленный на продажу Esprit служил тестовым прототипом для формульной подвески. Акселерометры отслеживали перемещение кузова в каждом из трёх направлений. Насос получал соответствующие команды и подкачивал давление в установленном около каждого колеса гидравлическом поршне.



Согласно официальной информации, Lotus Esprit с уникальной подвеской мог проходить повороты с нулевым креном при боковой перегрузке до 1,5 G. При этом на нём были установлены обычные дорожные шины. Кроме того, у ходовой части была функция наклона кузова внутрь поворота (как при езде на мотоцикле).



Сообщается, что прототип несколько раз буквально спасали от отправки на свалку. В 2015 году он попал к грамотному ценителю. Причём с последнего места хранения суперкар пришлось выносить фактически на руках. После этого он подвергся полной реставрации. Но есть нюанс: уникальную подвеску не восстановили. Это невозможно без проведения всей настроечной и инженерной работы с нуля. А для этого нужны соответствующие заводские специалисты.



Вдобавок к уникальной технике купе окрашено в чёрно-золотой гамме. Аналогичную ливрею в те годы носили болиды Формулы-1 команды Lotus.