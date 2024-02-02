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Предсерийный образец Lotus Esprit 1980 года с активной подвеской выставили на торги

Предсерийный образец Lotus Esprit 1980 года с активной подвеской выставили на торги

Автор:
02 февраля 2024 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: NFS   Turbo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   жвачка   машина   олдскулы   раритет   ретро   
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На аукционе Anglia Car Auctions выставили уникальный экземпляр Lotus Esprit 1980 года выпуска. Это предсерийный образец, на котором испытывали систему активной подвески. Машина прошла полную реставрацию, кроме своего главного элемента. Эксперты оценивают потенциальную стоимость машины от 90 до 120 тысяч фунтов стерлингов (10,3–13,8 миллионов рублей).
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Метки: NFS   Turbo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   жвачка   машина   олдскулы   раритет   ретро   
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4  комментария
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8k
Андрей Час назад
Вкладыш от жвачки Турбо был с такой машиной
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Веселый Пук 2 часа назад
На девятку нашу похожа
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Добрый Бабайка

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