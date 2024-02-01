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Всегда бы так!

Всегда бы так!

Автор:
01 февраля 2024 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Турция   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   задний привод   машина   мотоцикл   хулиган   
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Приятное для просмотра видео из Турции. Любитель заднеприводного транспорта решил "по классике" оторвать чужое зеркало и удрать, но сам себя наказал.
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Метки: Видео   ДТП   Турция   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   задний привод   машина   мотоцикл   хулиган   
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59k
dima423 Час назад
красота)
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<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 21 минуту назад
Мото-мразь во всей своей красе
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50
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Хруст классический, говно внутри, говно снаружи
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737
Человек Разумный 40 минут назад
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35k
Fat Lynx Час назад
И зачем его из психушки выпустили?
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