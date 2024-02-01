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Приятное для просмотра видео из Турции. Любитель заднеприводного транспорта решил "по классике" оторвать чужое зеркало и удрать, но сам себя наказал.
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Метки: Видео ДТП Турция аварии авто авто аварии автомир автомобили задний привод машина мотоцикл хулиган
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