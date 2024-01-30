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"Профессионал" снёс стелу в Саратове

"Профессионал" снёс стелу в Саратове

Автор:
30 января 2024 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На 292-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград около 2 часов ночи мужчина 1970 г.р. управляя грузовиком Мерседес не справился с управлением и снёс стелу "Саратов", с обратной стороны которой была надпись "Счастливого пути". В результате ДТП водитель был госпитализирован.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
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1k
Дмитрий 11 минут назад
Это не профессионал, а очередной до...б, который в погоне за баблом решил обмануть всех, в том числе и свой организм.
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971
ProFanas 23 минуты назад
Это был просто крепкий сон ...
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175
CyraxMotorsport 23 минуты назад
Спать лег,вот и вкатил в стеллу.
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