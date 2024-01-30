Уходя от ДТП упал с моста

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Вечером 27 января в Москве на пересечении проспекта Андропова и улицы Трофимова автомобиль Фольксваген уходя от столкновения с автомобилем такси вылетел с моста и перевернулся. Водитель получил лёгкое сотрясение головного мозга, госпитализация ему не потребовалась.
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