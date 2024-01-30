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Уходя от ДТП упал с моста

Уходя от ДТП упал с моста

Автор:
30 января 2024 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мост   падение   
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Вечером 27 января в Москве на пересечении проспекта Андропова и улицы Трофимова автомобиль Фольксваген уходя от столкновения с автомобилем такси вылетел с моста и перевернулся. Водитель получил лёгкое сотрясение головного мозга, госпитализация ему не потребовалась.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мост   падение   
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11  комментариев
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331
Андрей Федоров Час назад
надо было бить таксиста
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14k
ron Час назад
отбойник? не слышали )
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361
Дмитрий Пупкин Час назад
в ПДД кровью написано, для предотвращения ДТП применять ТОЛЬКО торможение, маневры запрещены, как думаете почему так?
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13k
Karelian Час назад
Сколько мозга, такое и сотрясение.
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200
Деньги Есть Олеся К Час назад
Ну, или Фольцваген - неплохая машина.
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