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"Ты со мной будешь базарить?": в Астрахани пьяный мужчина подрался с полицейскими, требуя вернуть эвакуированный автомобиль

"Ты со мной будешь базарить?": в Астрахани пьяный мужчина подрался с полицейскими, требуя вернуть эвакуированный автомобиль

Автор:
29 января 2024 10:07
Сообщество : Автомир
Метки: Астрахань   Видео   ГИБДД   драка   полиция   эвакуация авто   
2954
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Грозный вояка в тренировочных штанах с тремя полосками вставал в стойку, бодался и угрожал сотрудникам ГИБДД. Пришлось объяснять, что он не прав.

26 января 32-летний астраханец узнал, что у его знакомой эвакуировали авто. Накатив для храбрости, он пошёл на разборки. Сцену потасовки у здания отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Астрахани, расположенного на улице Рождественского, сумели снять на камеру очевидцы.


"Воеваку", который успел нанести трём инспекторам несколько ударов руками и ногами, задержали и препроводили в отдел полиции Советского района.


Там на него составили протокол о мелком хулиганстве, а потом подключился Следственный комитет, и пьяненький астраханец стал фигурантом уголовного дела.


«Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти », -сообщили в местном СК РФ.


Дебошир по традиции извинился.

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Метки: Астрахань   Видео   ГИБДД   драка   полиция   эвакуация авто   
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37  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Вот такая у нас полиция. До последнего не обращает внимания на оскорбления, унижения, угрозы, нарушение общественного порядка и закона. И только когда уже целый полицейский взвод вокруг собрался - нехотя, кое как скрутили нарушителя. Стыдно, товарищи. Очень стыдно.
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5k
Феликс Дзержинский 3 минуты назад
Сининдзя.
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7k
Neo 5 минут назад
Нет ума считай калека.
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51k
Элек Мек 10 минут назад
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51k
Элек Мек 12 минут назад
Хоть бы шокером е.б.а.н.у.л.и его для профилактики или "веселящего" газа дали нюхнуть.
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11k
BarOb 23 минуты назад
Просто позор какой-то 10 полицаев не могут справится с маленьким лысым курёнком. По идее должно хватить одного полицейского, который при первой угрозе, должен был скрутить и надеть наручники на дрочуна.
Хотя с другой стороны у нас в городе в вакансиях на работу в полиции, предлагают 35 тыс. Какие там могут быть критерии отбора, хоть кто-то пришёл работать, уже хорошо.
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23k
BiZ 38 минут назад
весь мир виноват, один он белый пушистый
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744
Александр Шевченко 39 минут назад
Весна близко ...
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11k
Билли 41 минуту назад
Как так сделать, чтобы такие облысевшие чушпаны бьющиеся башкой о стены больше не плодились? Там же интеллект отсутствует судя по поведению и фразам.
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4k
Нескучный сад 45 минут назад
Извинился, но не надел водолазку? Несчитово!
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62k
Олег 51 минуту назад
Судя по базару, минимум одна ходка у него была. Сейчас на вторую заедет.....
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5k
brotherirk 51 минуту назад
ладна с этим все понятно, но что там баба подтявкивает?
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 52 минуты назад
Быдло жлоб вонючий двухкопеечный
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43k
Aleks 56 минут назад
Мал клоп, да вонюч... Ну вполне себе, мягенько, без травм спеленали. Теперь отхватит в лучшем случае условку.
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28k
Matrosskin Час назад
Бесойобит бухой невменяшка. Среди толпы людей. Нападает на сотрудника в начале видео. И стоят "правоохранители" и снисходительно наблюдают. А если бы он пырнул кого-то ? Жуть.
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
дядьку хохлы покусали? навыёживался а как вязать стали "люди помахите !"
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Выродок и баба такая же .
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59k
dima423 2 часа назад
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16k
куджо 2 часа назад
На Колыму!
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3k
Yus 2 часа назад
В данном случае, кроме принудительной психиатрии, нужна принудительная стерилизация.
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4k
Еркен 2 часа назад
Женщины любят таких вот особ, держатся за них всеми силами.
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