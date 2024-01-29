"Ты со мной будешь базарить?": в Астрахани пьяный мужчина подрался с полицейскими, требуя вернуть эвакуированный автомобиль

"Воеваку", который успел нанести трём инспекторам несколько ударов руками и ногами, задержали и препроводили в отдел полиции Советского района.





Там на него составили протокол о мелком хулиганстве, а потом подключился Следственный комитет, и пьяненький астраханец стал фигурантом уголовного дела.





«Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти », -сообщили в местном СК РФ.





Дебошир по традиции извинился.