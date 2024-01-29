"Ты со мной будешь базарить?": в Астрахани пьяный мужчина подрался с полицейскими, требуя вернуть эвакуированный автомобиль

Грозный вояка в тренировочных штанах с тремя полосками вставал в стойку, бодался и угрожал сотрудникам ГИБДД. Пришлось объяснять, что он не прав.
26 января 32-летний астраханец узнал, что у его знакомой эвакуировали авто. Накатив для храбрости, он пошёл на разборки. Сцену потасовки у здания отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Астрахани, расположенного на улице Рождественского, сумели снять на камеру очевидцы.
Осторожно! Много мата!
"Воеваку", который успел нанести трём инспекторам несколько ударов руками и ногами, задержали и препроводили в отдел полиции Советского района.
Там на него составили протокол о мелком хулиганстве, а потом подключился Следственный комитет, и пьяненький астраханец стал фигурантом уголовного дела.
«Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти », -сообщили в местном СК РФ.
Дебошир по традиции извинился.
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Хотя с другой стороны у нас в городе в вакансиях на работу в полиции, предлагают 35 тыс. Какие там могут быть критерии отбора, хоть кто-то пришёл работать, уже хорошо.
А если будет нанесён существенный вред здоровью задержанного - ПОЛИЦЕЙСКИЙ СЯДЕТ В ТЮРЬМУ НА 5 ЛЕТ ПО СТ. 285 И 286 УК РФ за злоупотребление и превышение служебных полномочий.
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Сильно охота посидеть "пятёрик????