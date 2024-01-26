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Женщина влетела на скутере в салон красоты

Женщина влетела на скутере в салон красоты

Автор:
26 января 2024 07:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Вьетнам   авария   в мире   салон красоты   скутер   
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Камера наблюдения, установленная в одном из вьетнамских салонов красоты, запечатлела несколько волнительных мгновений из жизни работниц заведения.

Скутеристка с оглушительным грохотом проехала по салону и врезалась в стену. Сотрудница салона красоты, держа на руках четвероногого питомца, успела отойти в сторону.

Со слов свидетеля инцидента, девушка, являющаяся клиенткой заведения, не справилась с управлением своего двухколёсного средства передвижения и, протаранив стеклянные двери, проехала по помещению, чудом никого не задев. Виновница инцидента не пострадала и договорилась с владельцем салона о возмещении убытков.

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Метки: Видео   Вьетнам   авария   в мире   салон красоты   скутер   
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1  комментарий
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Andrey M Час назад
Что интересно, любительница быстрой езды после аварии первым делом стала интенсивно приводить себя в порядок. Понятно, салон красоты, необходимо соответствовать.
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