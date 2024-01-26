Женщина влетела на скутере в салон красоты

Камера наблюдения, установленная в одном из вьетнамских салонов красоты, запечатлела несколько волнительных мгновений из жизни работниц заведения.
Скутеристка с оглушительным грохотом проехала по салону и врезалась в стену. Сотрудница салона красоты, держа на руках четвероногого питомца, успела отойти в сторону.
Со слов свидетеля инцидента, девушка, являющаяся клиенткой заведения, не справилась с управлением своего двухколёсного средства передвижения и, протаранив стеклянные двери, проехала по помещению, чудом никого не задев. Виновница инцидента не пострадала и договорилась с владельцем салона о возмещении убытков.
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