Женщина влетела на скутере в салон красоты

Скутеристка с оглушительным грохотом проехала по салону и врезалась в стену. Сотрудница салона красоты, держа на руках четвероногого питомца, успела отойти в сторону.

Со слов свидетеля инцидента, девушка, являющаяся клиенткой заведения, не справилась с управлением своего двухколёсного средства передвижения и, протаранив стеклянные двери, проехала по помещению, чудом никого не задев. Виновница инцидента не пострадала и договорилась с владельцем салона о возмещении убытков.