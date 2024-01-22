Массовое ДТП на МКАДе

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Дептранс опубликовал видео с массовой аварией случившейся 20 января на внутренней стороне 69-го км МКАД (после развязки с Волоколамским ш.). В этот раз справились сами, без стоящих посреди дороги автомобилей.
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Метки: Видео ДТП Дептранс МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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