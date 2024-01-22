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Массовое ДТП на МКАДе

Массовое ДТП на МКАДе

Автор:
22 января 2024 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Дептранс опубликовал видео с массовой аварией случившейся 20 января на внутренней стороне 69-го км МКАД (после развязки с Волоколамским ш.). В этот раз справились сами, без стоящих посреди дороги автомобилей.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Низколетящие, дистанцию не держащие
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0
xxGbps 8 минут назад
А почему не полностью видео, мне показалось, грузовик ещё смог.
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78k
Viktor Полчаса назад
Бля, когда я вижу это, меня колотить начинает!

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