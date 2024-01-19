В Севастополе автомобиль упал в котлован

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Авария произошла в четверг вечером в Севастополе на улице Индустриальной в районе дома №25. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Мерседес не справился с управлением на мокрой дороге, машина въехала в бетонный блок ограждением и упала в котлован на участке дорожных работ. Яма оказалось точно по размеру автомобиля. Признаков опьянения у водителя не установлено. Уточняется, что он не пострадал.
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