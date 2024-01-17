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"Извините, вас тут не стояло!"

"Извините, вас тут не стояло!"

Автор:
17 января 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: АЗС   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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15 января произошло ночное ДТП на АЗС на Шегарском тракте в Томске. Водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер не справился с управлением и влетел в заправляющееся авто Лада Гранта, а затем и колонку АЗС. При этом он чудом не задел людей.

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Метки: АЗС   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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2k
Максим Макашев Час назад
ехал-ехал, а потом вспомнил, что заправиться надо... ну и повернул резко на заправку. Ну с кем не бывает.
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2k
Alex Полчаса назад
В начале по фарам видно, перед ним легковушка со второго ряда решила на заправку повернуть, подрезал, нагадил и уехал.
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6k
livaneth 36 минут назад
Не загорелся - уже хорошо!
Такие удары - да на АЗС.
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225
ApolloOne 43 минуты назад
Повезло, что не полыхнуло.
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59k
dima423 43 минуты назад
Судя по жестам он еще предъявлять чето начал, когда из машины вышел)))
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8k
Андрей 44 минуты назад
Вышел и что-то ещё руками машет "чего ты своё ведро тут поставил?"
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24k
SolomonA 59 минут назад
Путаю педали...
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