"Извините, вас тут не стояло!"

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15 января произошло ночное ДТП на АЗС на Шегарском тракте в Томске. Водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер не справился с управлением и влетел в заправляющееся авто Лада Гранта, а затем и колонку АЗС. При этом он чудом не задел людей.
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Метки: АЗС Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Такие удары - да на АЗС.