"Извините, вас тут не стояло!"

15 января произошло ночное ДТП на АЗС на Шегарском тракте в Томске. Водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер не справился с управлением и влетел в заправляющееся авто Лада Гранта, а затем и колонку АЗС. При этом он чудом не задел людей.

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15 января произошло ночное ДТП на АЗС на Шегарском тракте в Томске. Водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер не справился с управлением и влетел в заправляющееся авто Лада Гранта, а затем и колонку АЗС. При этом он чудом не задел людей. 2024-01-17T11:24:11+03:00 Пропустить