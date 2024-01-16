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Кей-кар превратили в миниатюрную копию Ferrari F40

Кей-кар превратили в миниатюрную копию Ferrari F40

Автор:
16 января 2024 17:05
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Кей-кар   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
787
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Известное своими сверхширокими обвесами ателье Liberty Walk представило экстравагантный проект. Взяв за основу пожилой кей-кар Autozam AZ-1, некогда разработанный Mazda, тюнеры при помощи обвеса, оптики и новых колёс превратили его в небольшую копию Ferrari F40. Некоторые составляющие этого тюнинг-кита уже можно купить, но обойдётся преображение недёшево - минимум в 36 900 долларов.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Кей-кар   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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3  комментария
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424
А П 55 минут назад
Оно и в оригинале неплохо выглядело
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37k
АнтонПолднев Полчаса назад
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16k
Kostick 44 минуты назад
любопытный был автомобильчик. но 40 килобаксов в такой тюнинг? в принципе уже старенькую мондиаль можно купить, так то феррари будет. а не модель её, причем не сильно похожая.
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