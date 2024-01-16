Кей-кар превратили в миниатюрную копию Ferrari F40

787
9
Известное своими сверхширокими обвесами ателье Liberty Walk представило экстравагантный проект. Взяв за основу пожилой кей-кар Autozam AZ-1, некогда разработанный Mazda, тюнеры при помощи обвеса, оптики и новых колёс превратили его в небольшую копию Ferrari F40. Некоторые составляющие этого тюнинг-кита уже можно купить, но обойдётся преображение недёшево - минимум в 36 900 долларов.
Фактически японские тюнеры создали для AZ-1 новый кузов. В состав боди-кита входят капот, развитый передний бампер с канардами, расширители колёсных арок и мощные пороги. Корму купе переработали при помощи внушительного антикрыла и диффузора, а на дверных панелях появились выштамповки в стиле применённых на F40 воздуховодов NACA.
За комплект новых кузовных деталей Liberty Walk попросит 22 600 долларов без стоимости окраски и установки. Ещё за 14 300 долларов можно купить показанный на фото комплект кованых разноразмерных колёс: на передней оси применены диски на 16 дюймов, на задней — 17-дюймовые.
Демонстрационный образец «суперкара» укомплектован новой оптикой. В передней части применены фары, практически копирующие светотехнику итальянского купе, в задней — круглые фонари. При этом Liberty Walk особо отмечает, что в комплект поставки оптика пока не входит. Не названа цена и нового выхлопа, тройные оконечники которого выведены в центр заднего бампера, так же как у оригинала из Маранелло. Наконец, на фото можно разглядеть спортивные кресла в салоне AZ-1, но их тюнеры вообще не упоминают.
Autozam AZ-1 компания Mazda выпускала в первой половине 1990-х. Небольшое среднемоторное купе с дверями в стиле «крылья чайки» комплектовали двигателем объёмом 657 кубиков на 63 л. с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой.
За комплект новых кузовных деталей Liberty Walk попросит 22 600 долларов без стоимости окраски и установки. Ещё за 14 300 долларов можно купить показанный на фото комплект кованых разноразмерных колёс: на передней оси применены диски на 16 дюймов, на задней — 17-дюймовые.
Демонстрационный образец «суперкара» укомплектован новой оптикой. В передней части применены фары, практически копирующие светотехнику итальянского купе, в задней — круглые фонари. При этом Liberty Walk особо отмечает, что в комплект поставки оптика пока не входит. Не названа цена и нового выхлопа, тройные оконечники которого выведены в центр заднего бампера, так же как у оригинала из Маранелло. Наконец, на фото можно разглядеть спортивные кресла в салоне AZ-1, но их тюнеры вообще не упоминают.
Autozam AZ-1 компания Mazda выпускала в первой половине 1990-х. Небольшое среднемоторное купе с дверями в стиле «крылья чайки» комплектовали двигателем объёмом 657 кубиков на 63 л. с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Сверхширокое купе Ferrari 812 Superfast будет выпущено всего в трёх экземплярах
- Fiat 500 превратили в бэтмобиль и выставили на продажу
- Из двух старых BMW собрали несуществующую модель Volvo
- Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер
- 70-летний Willys с клиренсом 660 мм выставили на аукцион
Новости партнёров
реклама