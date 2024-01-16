Кей-кар превратили в миниатюрную копию Ferrari F40

Фактически японские тюнеры создали для AZ-1 новый кузов. В состав боди-кита входят капот, развитый передний бампер с канардами, расширители колёсных арок и мощные пороги. Корму купе переработали при помощи внушительного антикрыла и диффузора, а на дверных панелях появились выштамповки в стиле применённых на F40 воздуховодов NACA.



За комплект новых кузовных деталей Liberty Walk попросит 22 600 долларов без стоимости окраски и установки. Ещё за 14 300 долларов можно купить показанный на фото комплект кованых разноразмерных колёс: на передней оси применены диски на 16 дюймов, на задней — 17-дюймовые.



Демонстрационный образец «суперкара» укомплектован новой оптикой. В передней части применены фары, практически копирующие светотехнику итальянского купе, в задней — круглые фонари. При этом Liberty Walk особо отмечает, что в комплект поставки оптика пока не входит. Не названа цена и нового выхлопа, тройные оконечники которого выведены в центр заднего бампера, так же как у оригинала из Маранелло. Наконец, на фото можно разглядеть спортивные кресла в салоне AZ-1, но их тюнеры вообще не упоминают.



Autozam AZ-1 компания Mazda выпускала в первой половине 1990-х. Небольшое среднемоторное купе с дверями в стиле «крылья чайки» комплектовали двигателем объёмом 657 кубиков на 63 л. с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой.