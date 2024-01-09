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Правильно прикурить и не испортить автомобиль

Правильно прикурить и не испортить автомобиль

Автор:
09 января 2024 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мороз   прикурить   эксплуатация   
1788
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Запуск двигателя с использованием внешнего аккумулятора разрешен, но важно следовать правилам, которые даже опытные водители могут не знать. Собрали восемь распространенных ошибок, которые автолюбители допускают в процессе «прикуривания» автомобиля.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мороз   прикурить   эксплуатация   
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22  комментария
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5k
Денис 55 минут назад
Гремучий газ выделяется только при работе или зарядке. Процесс это не быстрый. На открытом воздухе можно голову этим не греть.
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31k
Юрьевич 6 минут назад
"5. Подключайте «минусовой» провод к металлической части двигателя или другой его металлической части, а не к отрицательной клемме разрядившейся аккумуляторной батареи. Таким образом, вы сокращаете путь тока к стартеру и снижаете взрывную опасность от газов, выделяющихся из разрядившейся аккумуляторной батареи"

Что за бред? Во-первых, на клемме аккумулятора чище контакт. Во-вторых, как это сократит путь, если провода для прикуривания одинаковой длинны??? В-третьих, медный провод имеет гораздо меньшее сопротивление, чем стальные или чугунные элементы "части двигателя или другой его металлической части"! В-четвёртых, гремучая смесь выделяется из аккумулятора только при его длительной активной зарядке и прикуривают как правило на улице, водород очень лёгкий газ и гремучая смесь не может скопиться в такой концентрации чтобы воспламениться! Даже если это делать в помещении, то автомобильный аккумулятор за несколько десятков минут не в состоянии выделить столько гремучей смеси чтобы она воспламенилась!

"3. Не пытайтесь запустить автомобиль с помощью аккумуляторной батареи меньшей мощности, особенно при низких температурах. Маломощному аккумулятору может быть недостаточно энергии, чтобы запустить двигатель."

Я бы даже не рекомендовал это делать, даже если ёмкости аккумуляторов примерно одинаковые... Вы таким процессом подсократите ресурс донорского аккумулятора, ведь помимо тока который пойдёт на стартер автомобиля, довольно ощутимый ток пойдёт ещё на зарядку севшего аккумулятора, ну и плюс потери в проводах, которые часто не очень хорошего качества. Всё это довольно большой стресс для донорского аккумулятора. Поэтому многие предпочитают давать прикуривать при заведённом автомобиле, но такой процесс может негативно сказаться на ЭБУ вашего автомобиля, особенно, если он навороченный...
Купите лучше недорогой китайский джампер (бустер). Даже самым дешёвым вы сможете запустить бензиновый двигатель до 2.5л. Не пригодится вам - пригодится кому-нибудь другому на дороге, особенно зимой. Хотя, зимой вам этот бустер придётся брать домой, потому что в замёрзшем состоянии литий ионные аккумуляторы которые там стоят очень сильно теряют ёмкость.
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4k
Aleks 13 минут назад
Единственное что верно, это разряженный аккумулятор должен быть обязательно подключен, если пускать с другого, большей мощности, либо с китайского джампера, то пусковой ток может пожечь электронный блок управления, там конечно есть защита, но все же.
Особенно если пускать с джампера левого, там может быть дикий пусковой ток, батарея должна быть обязательно подключена и с хорошим контактом, если что , сыграет роль конденсатора, возьмет на себя скачок, для страховки при пуске с джампера лучше еще добавочно включить свет, тоже если будет импульс большой то чуток пригасит.
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6k
Трям 16 минут назад
Хватит постить .хуйню!
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2k
Константин Синицин 19 минут назад
подключите провода заведите донора дайте заоядиться севшему минут 20...заводите...
отстальной панос из гуру интереета вытерете и выкиньте
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35k
Max Z Shtirlic Полчаса назад
Автор, ты тормоз (или просто чудак на букву М), у тебя на картинке одна последовательность, а в тексте совсем другая!
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28k
Lehoia Полчаса назад
После самого первого пункта становится понятно, что все остальное-либо примитивная очевидность, либо полная чушь.
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Автор, на картинке последовательность другая. Начинается с минусовой клеммы. А в тексте правильно. Надо бы это дело поменять...
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