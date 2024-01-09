Правильно прикурить и не испортить автомобиль

1. Не делайте попыток запустить автомобиль, если у него есть другие неисправности, помимо разряженной аккумуляторной батареи. В этом случае старания будут напрасны, и ваш аккумулятор также может разрядиться.



2. Подключайте «плюсовые» провода первыми, чтобы избежать возможных пожаров, если случайно коснетесь плюсового провода с металлической частью автомобиля.



3. Не пытайтесь запустить автомобиль с помощью аккумуляторной батареи меньшей мощности, особенно при низких температурах. Маломощному аккумулятору может быть недостаточно энергии, чтобы запустить двигатель.



4. Используйте толстые провода для «прикуривания», чтобы избежать их перегрева. Для подключения донорской аккумуляторной батареи можно использовать бытовые провода, чтобы часть электроэнергии перешла в разряженный аккумулятор.



5. Подключайте «минусовой» провод к металлической части двигателя или другой его металлической части, а не к отрицательной клемме разрядившейся аккумуляторной батареи. Таким образом, вы сокращаете путь тока к стартеру и снижаете взрывную опасность от газов, выделяющихся из разрядившейся аккумуляторной батареи.



6. Подключайте провода самостоятельно и тщательно проверьте, что они не мешают работе двигателя и не касаются подвижных элементов.



7. Во время «прикуривания» не отсоединяйте аккумуляторную батарею на донорском автомобиле. Подобные действия могут вызвать блокировку работы систем автомобиля и потребуют вмешательства специалиста.



8. Не пытайтесь завести двигатель на донорском автомобиле. Основная нагрузка все равно будет ложиться на аккумуляторную батарею, и перепады напряжения могут быть вредны для электроники автомобиля.



Следуя этим правилам, вы сможете «прикурить» автомобиль без непредвиденных проблем. Однако, если вы заметили, что после процедуры что-то не так с вашим автомобилем, рекомендуется не сообщать в автосервисе, что вы помогали запустить чужое авто, чтобы избежать проблем с гарантией.



Самое главное при прикуривании дать несколько минут подзарядится АКБ второй машины, затем заглушить свой автомобиль и только после этого начать заводить авто.