Правильно прикурить и не испортить автомобиль

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Запуск двигателя с использованием внешнего аккумулятора разрешен, но важно следовать правилам, которые даже опытные водители могут не знать. Собрали восемь распространенных ошибок, которые автолюбители допускают в процессе «прикуривания» автомобиля.
1. Не делайте попыток запустить автомобиль, если у него есть другие неисправности, помимо разряженной аккумуляторной батареи. В этом случае старания будут напрасны, и ваш аккумулятор также может разрядиться.
2. Подключайте «плюсовые» провода первыми, чтобы избежать возможных пожаров, если случайно коснетесь плюсового провода с металлической частью автомобиля.
3. Не пытайтесь запустить автомобиль с помощью аккумуляторной батареи меньшей мощности, особенно при низких температурах. Маломощному аккумулятору может быть недостаточно энергии, чтобы запустить двигатель.
4. Используйте толстые провода для «прикуривания», чтобы избежать их перегрева. Для подключения донорской аккумуляторной батареи можно использовать бытовые провода, чтобы часть электроэнергии перешла в разряженный аккумулятор.
5. Подключайте «минусовой» провод к металлической части двигателя или другой его металлической части, а не к отрицательной клемме разрядившейся аккумуляторной батареи. Таким образом, вы сокращаете путь тока к стартеру и снижаете взрывную опасность от газов, выделяющихся из разрядившейся аккумуляторной батареи.
6. Подключайте провода самостоятельно и тщательно проверьте, что они не мешают работе двигателя и не касаются подвижных элементов.
7. Во время «прикуривания» не отсоединяйте аккумуляторную батарею на донорском автомобиле. Подобные действия могут вызвать блокировку работы систем автомобиля и потребуют вмешательства специалиста.
8. Не пытайтесь завести двигатель на донорском автомобиле. Основная нагрузка все равно будет ложиться на аккумуляторную батарею, и перепады напряжения могут быть вредны для электроники автомобиля.
Следуя этим правилам, вы сможете «прикурить» автомобиль без непредвиденных проблем. Однако, если вы заметили, что после процедуры что-то не так с вашим автомобилем, рекомендуется не сообщать в автосервисе, что вы помогали запустить чужое авто, чтобы избежать проблем с гарантией.
Самое главное при прикуривании дать несколько минут подзарядится АКБ второй машины, затем заглушить свой автомобиль и только после этого начать заводить авто.
2. Подключайте «плюсовые» провода первыми, чтобы избежать возможных пожаров, если случайно коснетесь плюсового провода с металлической частью автомобиля.
3. Не пытайтесь запустить автомобиль с помощью аккумуляторной батареи меньшей мощности, особенно при низких температурах. Маломощному аккумулятору может быть недостаточно энергии, чтобы запустить двигатель.
4. Используйте толстые провода для «прикуривания», чтобы избежать их перегрева. Для подключения донорской аккумуляторной батареи можно использовать бытовые провода, чтобы часть электроэнергии перешла в разряженный аккумулятор.
5. Подключайте «минусовой» провод к металлической части двигателя или другой его металлической части, а не к отрицательной клемме разрядившейся аккумуляторной батареи. Таким образом, вы сокращаете путь тока к стартеру и снижаете взрывную опасность от газов, выделяющихся из разрядившейся аккумуляторной батареи.
6. Подключайте провода самостоятельно и тщательно проверьте, что они не мешают работе двигателя и не касаются подвижных элементов.
7. Во время «прикуривания» не отсоединяйте аккумуляторную батарею на донорском автомобиле. Подобные действия могут вызвать блокировку работы систем автомобиля и потребуют вмешательства специалиста.
8. Не пытайтесь завести двигатель на донорском автомобиле. Основная нагрузка все равно будет ложиться на аккумуляторную батарею, и перепады напряжения могут быть вредны для электроники автомобиля.
Следуя этим правилам, вы сможете «прикурить» автомобиль без непредвиденных проблем. Однако, если вы заметили, что после процедуры что-то не так с вашим автомобилем, рекомендуется не сообщать в автосервисе, что вы помогали запустить чужое авто, чтобы избежать проблем с гарантией.
Самое главное при прикуривании дать несколько минут подзарядится АКБ второй машины, затем заглушить свой автомобиль и только после этого начать заводить авто.
Чтобы правильно подключить провода для «прикуривания» аккумуляторной батареи, следует придерживаться следующих шагов:
1. Сначала подключите положительный (+) пусковой провод к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи донорского автомобиля. Затем подключите его к положительному (+) контакту разрядившейся аккумуляторной батареи вашего автомобиля.
2. Отрицательный (-) провод следует подключить к отрицательному (-) выводу вспомогательной аккумуляторной батареи, а затем закрепить его на металлической части двигателя или другом металлическом элементе. Если нет возможности закрепить «минусовой» провод на металлической части, то подключите его к отрицательной клемме разрядившейся аккумуляторной батареи.
Теперь вы знаете, как правильно «прикурить» автомобиль и избежать потенциальных проблем. Не забывайте соблюдать все предосторожности и следовать указанным правилам, чтобы сохранить работоспособность вашего автомобиля и избежать дорогостоящих ремонтов.
1. Сначала подключите положительный (+) пусковой провод к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи донорского автомобиля. Затем подключите его к положительному (+) контакту разрядившейся аккумуляторной батареи вашего автомобиля.
2. Отрицательный (-) провод следует подключить к отрицательному (-) выводу вспомогательной аккумуляторной батареи, а затем закрепить его на металлической части двигателя или другом металлическом элементе. Если нет возможности закрепить «минусовой» провод на металлической части, то подключите его к отрицательной клемме разрядившейся аккумуляторной батареи.
Теперь вы знаете, как правильно «прикурить» автомобиль и избежать потенциальных проблем. Не забывайте соблюдать все предосторожности и следовать указанным правилам, чтобы сохранить работоспособность вашего автомобиля и избежать дорогостоящих ремонтов.
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Что за бред? Во-первых, на клемме аккумулятора чище контакт. Во-вторых, как это сократит путь, если провода для прикуривания одинаковой длинны??? В-третьих, медный провод имеет гораздо меньшее сопротивление, чем стальные или чугунные элементы "части двигателя или другой его металлической части"! В-четвёртых, гремучая смесь выделяется из аккумулятора только при его длительной активной зарядке и прикуривают как правило на улице, водород очень лёгкий газ и гремучая смесь не может скопиться в такой концентрации чтобы воспламениться! Даже если это делать в помещении, то автомобильный аккумулятор за несколько десятков минут не в состоянии выделить столько гремучей смеси чтобы она воспламенилась!
"3. Не пытайтесь запустить автомобиль с помощью аккумуляторной батареи меньшей мощности, особенно при низких температурах. Маломощному аккумулятору может быть недостаточно энергии, чтобы запустить двигатель."
Я бы даже не рекомендовал это делать, даже если ёмкости аккумуляторов примерно одинаковые... Вы таким процессом подсократите ресурс донорского аккумулятора, ведь помимо тока который пойдёт на стартер автомобиля, довольно ощутимый ток пойдёт ещё на зарядку севшего аккумулятора, ну и плюс потери в проводах, которые часто не очень хорошего качества. Всё это довольно большой стресс для донорского аккумулятора. Поэтому многие предпочитают давать прикуривать при заведённом автомобиле, но такой процесс может негативно сказаться на ЭБУ вашего автомобиля, особенно, если он навороченный...
Купите лучше недорогой китайский джампер (бустер). Даже самым дешёвым вы сможете запустить бензиновый двигатель до 2.5л. Не пригодится вам - пригодится кому-нибудь другому на дороге, особенно зимой. Хотя, зимой вам этот бустер придётся брать домой, потому что в замёрзшем состоянии литий ионные аккумуляторы которые там стоят очень сильно теряют ёмкость.
Особенно если пускать с джампера левого, там может быть дикий пусковой ток, батарея должна быть обязательно подключена и с хорошим контактом, если что , сыграет роль конденсатора, возьмет на себя скачок, для страховки при пуске с джампера лучше еще добавочно включить свет, тоже если будет импульс большой то чуток пригасит.
отстальной панос из гуру интереета вытерете и выкиньте
Но всё равно - писать про подключение, а давать картинку ОТКЛЮЧЕНИЯ, и нигде в тексте это не описывать - так что комментарий про умственные способности автора оставляю в силе!
Обратный порядок.