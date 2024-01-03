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В Чувашии рецидивист протаранил шесть автомобилей, пытаясь скрыться от полиции

В Чувашии рецидивист протаранил шесть автомобилей, пытаясь скрыться от полиции

Автор:
03 января 2024 17:50
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Оружие   полиция   рецидивист   трасса   чувашия   
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В Чебоксарском районе Чувашии сотрудникам ДПС пришлось гоняться за рецидивистом, который удирал от них в автомобиле, набитом оружием.

Экшн, достойный экранизации, устроил накануне вечером водитель чёрной Toyota Camry возле посёлка Кугеси Чебоксарского района, - сообщает SHOT.

Привлек к себе внимание виновник тем, что пытался скрыться с заправки в районе 654 км трассы М-7 "Волга", не оплатив бензин:

Пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских, неадекват бросал под колеса инспекторам ГИБДД металлические шипы, но потерял управление и протаранил шесть ни в чем не повинных автомобилей, встретившихся ему на пути:

В гонке победили полицейские. Дерзкого нарушителя поймали и скрутили. Выяснилось, что на "Тойоте" спереди и сзади висели разные номера. Однако самое интересное было впереди.

В качестве приза за гонку, внутри автомобиля полицейских ждал настоящий сюрприз: СВУ с поражающими элементами в виде металлических шариков, пистолет-пулемёт "Кедр", револьвер, три ножа, самодельный кастет, прибор ночного видения и более 600 патронов различных калибров.

Взрывчатку уничтожили сапёры, а всё остальное изъяли.

Личность буйного автолюбителя установили быстро. Им оказался 36-летний уроженец Перми, ранее четырежды судимый за причинение тяжкого и лёгкого вреда здоровью, грабёж и угрозу убийством.

Проводится проверка, правоохранители выясняют планы и мотив задержанного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: Автомобиль   Оружие   полиция   рецидивист   трасса   чувашия   
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7  комментариев
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5k
4ijik Час назад
А можно таких тварей пристреливать уже? Сколько он ещё наделает делов пока сдохнет? И сколько уже наделал без палева? Это же собака бешеная, а не человек...
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1k
... 22 минуты назад
За кедр надо поинтересоваться, машинка не стандартная.
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4k
Горожанин Час назад
- Слушай, а откуда всё это?
- Эхо девяностых.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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