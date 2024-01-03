В Чувашии рецидивист протаранил шесть автомобилей, пытаясь скрыться от полиции

В Чебоксарском районе Чувашии сотрудникам ДПС пришлось гоняться за рецидивистом, который удирал от них в автомобиле, набитом оружием.
Экшн, достойный экранизации, устроил накануне вечером водитель чёрной Toyota Camry возле посёлка Кугеси Чебоксарского района, - сообщает SHOT.
Привлек к себе внимание виновник тем, что пытался скрыться с заправки в районе 654 км трассы М-7 "Волга", не оплатив бензин:
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Пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских, неадекват бросал под колеса инспекторам ГИБДД металлические шипы, но потерял управление и протаранил шесть ни в чем не повинных автомобилей, встретившихся ему на пути:
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В гонке победили полицейские. Дерзкого нарушителя поймали и скрутили. Выяснилось, что на "Тойоте" спереди и сзади висели разные номера. Однако самое интересное было впереди.
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В качестве приза за гонку, внутри автомобиля полицейских ждал настоящий сюрприз: СВУ с поражающими элементами в виде металлических шариков, пистолет-пулемёт "Кедр", револьвер, три ножа, самодельный кастет, прибор ночного видения и более 600 патронов различных калибров.
Взрывчатку уничтожили сапёры, а всё остальное изъяли.
Личность буйного автолюбителя установили быстро. Им оказался 36-летний уроженец Перми, ранее четырежды судимый за причинение тяжкого и лёгкого вреда здоровью, грабёж и угрозу убийством.
Проводится проверка, правоохранители выясняют планы и мотив задержанного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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