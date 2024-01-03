В Чувашии рецидивист протаранил шесть автомобилей, пытаясь скрыться от полиции

В качестве приза за гонку, внутри автомобиля полицейских ждал настоящий сюрприз: СВУ с поражающими элементами в виде металлических шариков, пистолет-пулемёт "Кедр", револьвер, три ножа, самодельный кастет, прибор ночного видения и более 600 патронов различных калибров.

Взрывчатку уничтожили сапёры, а всё остальное изъяли.

Личность буйного автолюбителя установили быстро. Им оказался 36-летний уроженец Перми, ранее четырежды судимый за причинение тяжкого и лёгкого вреда здоровью, грабёж и угрозу убийством.

Проводится проверка, правоохранители выясняют планы и мотив задержанного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.