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Место встречи изменить нельзя

Место встречи изменить нельзя

Автор:
21 декабря 2023 09:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Кувшиново, Тверская область, за этот месяц в одном и том же месте на мосту произошло несколько аварий. Аварии, к счастью, незначительные, но удивляет отсутствие светофора на таком узком разъезде.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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Дмитрий Час назад
Дак одностороннее движение вроде. Не? А с другой стороны постоянно хитрожопые лезут. Вот и вся печаль. И зачем тогда там светофор?
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Andy Birkin Час назад
Тут только местные расскажут, как так у них получилось
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Дальнобой

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