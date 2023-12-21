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В Кувшиново, Тверская область, за этот месяц в одном и том же месте на мосту произошло несколько аварий. Аварии, к счастью, незначительные, но удивляет отсутствие светофора на таком узком разъезде.
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