Подбил два автобуса в Твери

2 декабря в Твери на площади Капошвара легковой автомобиль столкнулся с автобусом. На этом происшествие не закончилось. После столкновения водитель легковушки решил отъехать с проезжей части назад, и в этот момент врезался в другой автобус, который уходил от столкновения. К счастью, оба столкновения были несильными.

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