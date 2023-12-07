Подбил два автобуса в Твери

1220
1
1
2 декабря в Твери на площади Капошвара легковой автомобиль столкнулся с автобусом. На этом происшествие не закончилось. После столкновения водитель легковушки решил отъехать с проезжей части назад, и в этот момент врезался в другой автобус, который уходил от столкновения. К счастью, оба столкновения были несильными.
Источник:
Ссылки по теме:
- 40 автомобилей попали в ДТП под Екатеринбургом
- Вышел посмотреть на повреждённую машину и погиб
- Авария дня. Очередной Mark II завернуло об столб
- Частная скорая помощь попала в аварию на Кутузовском проспекте в Москве
- Скатился с горки и придавил женщину
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама