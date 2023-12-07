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Подбил два автобуса в Твери

Подбил два автобуса в Твери

Автор:
07 декабря 2023 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2 декабря в Твери на площади Капошвара легковой автомобиль столкнулся с автобусом. На этом происшествие не закончилось. После столкновения водитель легковушки решил отъехать с проезжей части назад, и в этот момент врезался в другой автобус, который уходил от столкновения. К счастью, оба столкновения были несильными.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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1k
Angelpro 2 часа назад
Профи, так еще надо умудриться.
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2k
Duke_kir 20 минут назад
в какой автошколе так учат, я пойду переучиваться
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Дмитрий ! Час назад
Похоже, он в говно.
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