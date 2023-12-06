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Очень много слепых водителей развелось

Очень много слепых водителей развелось

Автор:
06 декабря 2023 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Барнауле на пешеходном переходе водитель на автомобиле Тойота Камри сбил маму с 7-летней дочкой. Пострадавшие были доставлены в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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8  комментариев
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vadimbar Час назад
Странно, что водители не понимают, что тормозной путь увеличился и нужно ехать медленней и внимательней ! Ведь отвечать-то и деньгами и свободой именно им !
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Дмитрий 40 минут назад
Пешеходный переход, искусственная неровность- вбейте, сука, столбы что ли металлические, специально для слепошарых дебилов.
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