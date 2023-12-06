Очень много слепых водителей развелось

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В Барнауле на пешеходном переходе водитель на автомобиле Тойота Камри сбил маму с 7-летней дочкой. Пострадавшие были доставлены в больницу.
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