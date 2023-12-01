Ему там самое место

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Видео от 2020 года, но мне ранее не попадалось. Как идиот совершает обгон в тумане. Мне кажется это уже какая-то преступная халатность.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина
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Так для информации, у встречного Кадьяка противотуманки не работали
1. Не все автомобили ими оборудованы. Почему?
2. Потому что они не предназначены для опознования авто в тумане на более дальнем расстоянии. Если бы это было так, то их наличие стало бы обязательным и место их размещения не имело бы значения. А они располагаются в сом низу бампера. Почему?
3. Противотуманные фонари предлагаются в помощь водителю для освещения дороги на коротком расстоянии. Туман стелется НАД землей. Для фары высоко, свет рассеивается туманом. Для противотуманок с в самый раз. Ты спокойно видишь дорогу: ямы, кочки, лужи, посторонние предметы.
Будьте внимательны на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!