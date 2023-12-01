FISHKINET
Сообщество Аварии 7386 постов • 561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Ему там самое место

Ему там самое место

Автор:
01 декабря 2023 10:16
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
2202
1
1
Видео от 2020 года, но мне ранее не попадалось. Как идиот совершает обгон в тумане. Мне кажется это уже какая-то преступная халатность.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
63  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Дико извиняюсь за вопрос - а как надо по мнению автора совершать обгон в тумане?
Так для информации, у встречного Кадьяка противотуманки не работали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Vital Idol 14 минут назад
жаль, что без двойного сальто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
645
GoodFireman Полчаса назад
Почитал комменты. Спорят о наличии и рабочем состоянии противотуманных фонарей.
1. Не все автомобили ими оборудованы. Почему?
2. Потому что они не предназначены для опознования авто в тумане на более дальнем расстоянии. Если бы это было так, то их наличие стало бы обязательным и место их размещения не имело бы значения. А они располагаются в сом низу бампера. Почему?
3. Противотуманные фонари предлагаются в помощь водителю для освещения дороги на коротком расстоянии. Туман стелется НАД землей. Для фары высоко, свет рассеивается туманом. Для противотуманок с в самый раз. Ты спокойно видишь дорогу: ямы, кочки, лужи, посторонние предметы.

Будьте внимательны на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Генрих 56 минут назад
и встречку видно, и место есть на свою полосу вернуться. Но продолжил обгон. Пусть встречка в кашу подвинется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 58 минут назад
Ну теперь у него будет время спокойно посидеть и подумать над своими действиями. Судьба дала регику второй шанс - исправиться и больше так не делать. Не всем так везёт, некоторых сразу на тот свет забирает (если бы за шкодой ехал бы кто-то еще, то было бы печально, ему просто повезло)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ Час назад
ну ты и рулевой..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ya Час назад
Легко обделался... мягенько приземлился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Kravpav18 Час назад
Вот так спешишь, а потом раз.... и можно спокойно перекурить. Торопиться уже никуда не надо. Шёл бы спокойно за фурой. Она как таран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Михаил Сметанкин Час назад
"Если я не вижу встречки, значит ее там нет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий 2 часа назад
Мда.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi 2 часа назад
Не, ну а чего они еле ползут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39167



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день из жизни аниматора
Один день из жизни аниматора
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и остались очень недовольны
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и...
Набирающие популярность в сообществах
Как моя 4G-камера совершила мобильный платёж
Как моя 4G-камера совершила мобильный платёж
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#животные#авто аварии#Автовсячина#кино#история#Ynews#запрет
#в мире#машина#Прикол#аварии#ДТП#полиция#фильм#Китай#природа#дети
#автомобили#Юмор#интересное#факты#забавно#люди#Еда#позитив#Россия#милота
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже Курьер-камикадзе врезался в автомобиль Курьер-камикадзе врезался в автомобиль Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Эпичное ДТП с возгоранием в Волгограде Эпичное ДТП с возгоранием в Волгограде

На что жалуетесь?

Вернуться