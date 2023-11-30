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Нелегальным мигрантам запретят водить, покупать автомобили и сдавать экзамены на права

Нелегальным мигрантам запретят водить, покупать автомобили и сдавать экзамены на права

Автор:
30 ноября 2023 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   мигрант   
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Жизнь нелегальных мигрантов в России может осложниться. Им хотят запретить водитель автомобиль. Кроме этого, для них может быть введён запрет на покупку автомобилей на территории нашей страны. Соответствующий законопроект подготовило МВД.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   мигрант   
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14  комментариев
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4k
dampfer 2 часа назад
Забавная формулировка "Нелегальным мигрантам запретят", как только выявляется "нелегальный мигрант" к нему должна применяться только одна мера - депортация, после проверки на совершенные правонарушения, и запрет на последующий въезд минимум лет на 10.
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1k
Димыч 6 минут назад
А для ох#евших легальных мигрантов придумают что-нибудь?
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13k
кот базилий Полчаса назад
Опять муть мутная , они что с плакатом ходят -"я нелегальный".
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25k
ЦСКА 41 минуту назад
А щас как? Здрасть, я нелегальный мигрант! Хочу получить права, купить машину и работать на ней в такси! Так же хочу медицинское обслуживание и регистрацию!
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3k
Pioner76 44 минуты назад
А у нас из Литвы мигранты сами бегут куда подальше. Бегут от высокого уровня жизни и от незнания, куда тратить космические зарплаты.
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7k
Николай 46 минут назад
что то с инициативами зачастили, популизм снова... можно считать пол года до выборов полугодием обещаний, которым по ходу не суждено сбыться...
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673
Михаил 52 минуты назад
Высер...
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4k
Евгений 53 минуты назад
Все же знают как эти нелегалы получают регистрацию!!!
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7k
perekrestok 58 минут назад
Получается сто нелегальные мигранты сейчас могут жить как граждане России? А где ФМСЮ МВД и прочие внутренние органы? Чем они занимаются? бабло стригут?
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13k
kotovski Час назад
очередная кормуска для чинушь, легким движением "позолоченной" руки, нелегал превращается в гражданина...
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6k
alex Час назад
А разве нельзя запретить нелегальных мигрантов?
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60k
Олег Час назад
Нелегал = едет домой. И никаких иных действий. Приезжай легально, оформляйся и то.... нужно подумать какие ограничения вводить.
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