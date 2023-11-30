Нелегальным мигрантам запретят водить, покупать автомобили и сдавать экзамены на права

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Жизнь нелегальных мигрантов в России может осложниться. Им хотят запретить водитель автомобиль. Кроме этого, для них может быть введён запрет на покупку автомобилей на территории нашей страны. Соответствующий законопроект подготовило МВД.
Также «нелегалы» не смогут сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. Напомним, что с 1 апреля следующего года в силу вступят нововведения в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым многим водителям придется пересдавать экзамены на права, так как иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут действовать лишь в течение 1 года, после чего их признают недействительными на территории России.
Нововведения коснутся тех иностранных гражданин, которые находятся в России без законных оснований для проживания, а также тех, кто предоставил заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета.
Нововведения коснутся тех иностранных гражданин, которые находятся в России без законных оснований для проживания, а также тех, кто предоставил заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета.
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