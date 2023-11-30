Нелегальным мигрантам запретят водить, покупать автомобили и сдавать экзамены на права

Также «нелегалы» не смогут сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. Напомним, что с 1 апреля следующего года в силу вступят нововведения в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым многим водителям придется пересдавать экзамены на права, так как иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут действовать лишь в течение 1 года, после чего их признают недействительными на территории России.



Нововведения коснутся тех иностранных гражданин, которые находятся в России без законных оснований для проживания, а также тех, кто предоставил заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета.