В Китае автомобиль врезался в ресторан

Владелец автомобиля не справился с управлением и заставил посетителей ресторана и родственников, находящихся в салоне внедорожника, пережить не самые приятные моменты в жизни.

Транспортное средство чуть не сбил женщину-администратора и разнесло стойку регистрации.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спустя несколько часов заведение возобновило свою работу.