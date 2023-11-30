В Китае автомобиль врезался в ресторан

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26 ноября в городе Хэнъян (провинция Хунань, КНР) водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в здание ресторана морепродуктов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Владелец автомобиля не справился с управлением и заставил посетителей ресторана и родственников, находящихся в салоне внедорожника, пережить не самые приятные моменты в жизни.
Транспортное средство чуть не сбил женщину-администратора и разнесло стойку регистрации.
К счастью, обошлось без пострадавших. Спустя несколько часов заведение возобновило свою работу.
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