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Что же за автомобиль там был?

Что же за автомобиль там был?

Автор:
28 ноября 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Румыния   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В румынском городе Брэиле 18-летний молодой человек со стажем вождения 1 месяц взял без спроса автомобиль своей тёти и поехал кататься. Тётя сообщила об этом в службу спасения и на встречу юному путешественнику выставили три полицейских заслона. Два он преодолел, на видео третий. В итоге пострадали четыре автомобиля, сам виновник с травмами попал в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   Румыния   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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36k
Андрей Иванов Час назад
Фигасе, бильярд какой. Это какую скорость надо было иметь?
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62k
pynh Час назад
Что же за автомобиль там был?Посмотреть
Что же за автомобиль там был?
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127k
Аааа Час назад
в GTA переиграл
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16k
ss Час назад
Вспомнился старый анекдот из 90-х:

По городу гоняют два 600-х мерседаса. Резина визжит, музон орёт и из окон, каждый раз когда один обгоняет другого, раздаётся восторженный ор. И вот на одном перекрёстке один из мерсов обгоняет запорожец, а второй не успевает объехать и с размаха бъёт запор сзади. Запор взлетает и прилетает точно в багажник первому. Во втором мерсе водитель достаёт мобилу и радостно говорит: "Колян! Тебе гол!".
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21k
alexis 2 часа назад
Спешил за табором?
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