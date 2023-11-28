Что же за автомобиль там был?

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В румынском городе Брэиле 18-летний молодой человек со стажем вождения 1 месяц взял без спроса автомобиль своей тёти и поехал кататься. Тётя сообщила об этом в службу спасения и на встречу юному путешественнику выставили три полицейских заслона. Два он преодолел, на видео третий. В итоге пострадали четыре автомобиля, сам виновник с травмами попал в больницу.
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Метки: Видео ДТП Румыния аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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