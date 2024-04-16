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"Просчитался, но где?"

"Просчитался, но где?"

Автор:
16 апреля 2024 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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В Краснодаре водитель на автомобиле ВАЗ-2110 решил развернуться из крайней правой полосы, но даже не удосужился посмотреть в зеркала и получил прилёт в бок автомобилем Дэу Нексия. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель отечественного авто, его госпитализировали.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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3  комментария
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Мария Коненкова 56 минут назад
Действительно, ну не было же никого!
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Константин Котов 5 минут назад
Так бывает, когда человек думает, что один на дороге....ну или или вообще не думает.
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12k
Ligov 47 минут назад
Нексию жалко.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1383 в горячем)

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