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В Краснодаре водитель на автомобиле ВАЗ-2110 решил развернуться из крайней правой полосы, но даже не удосужился посмотреть в зеркала и получил прилёт в бок автомобилем Дэу Нексия. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель отечественного авто, его госпитализировали.
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