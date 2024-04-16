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Самое глупое ДТП этого года

Самое глупое ДТП этого года

Автор:
16 апреля 2024 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   слепой   
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Как вообще так можно было на совершенно пустой дороге? Нарочно не придумаешь. Калининградская область, г. Светлогорск.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   слепой   
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20  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Ну как? Ну просто как невозможно увидеть что происходит у тебя спереди?
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3k
Андерсен 13 минут назад
На Ниссане молодец, всем дорогу уступил, как того знак требует
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9k
Vалѣнтиныч 23 минуты назад
Ещё и сплошную умудрился пересечь... Это сильно чревато!
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21k
Александр 24 минуты назад
Да уж, не удивительно что такие не видят мот который едет навстречу, они не видят машину которая стоит
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168
Евгений Бобр 44 минуты назад
Видали и потупее)
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9k
Гвоздь 53 минуты назад
Ну почему самое глупое. Может, у водилы случился внезапный приступ агрессии к нелепой вставшей впереди тарахтелке.
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17k
ron 57 минут назад
это видео комментировать - только портить ))
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12
роман юрков Час назад
Торпеда
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948
emporio_ss Час назад
Да за такое надо лишат ПРАВ! Эта Мразь читала и писала СМС в телефоне = то есть создание угрозы для жизни других водителей и пешеходов.
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17k
ron Час назад
телефон?
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12k
Ligov Час назад
"Как вообще так можно было"
Если права покупаются, то и не такое возможно...
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7k
Babangdida 2 часа назад
Как бы медленно не ехал, если отклоняешь внимание, надо бросать взгляд в направлении движения минимум раз в пол секунды!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1383 в горячем)

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