Самое глупое ДТП этого года

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Как вообще так можно было на совершенно пустой дороге? Нарочно не придумаешь. Калининградская область, г. Светлогорск.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина слепой
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